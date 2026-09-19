Kicillof: “Cuenten conmigo para que el año que viene haya una alternativa para terminar con este modelo”.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerró este sábado el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que tiene lugar en el partido de Avellaneda.

El encuentro nacional, que cuenta con representantes de más de diez provincias, comenzó cerca del mediodía con mesas de debate sobre economía, salud, educación, políticas sociales y trabajo.

Estaba previsto que el mandatario provincial diera un discurso para finalizar el evento, desarrollado en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Villa Domínico.

"Organizar la esperanza", fue el lema elegido para la convocatoria, que busca mostrar al mandatario provincial como una opción nacional en las elecciones de 2027.

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El plenario del MDF también se lee como una demostración de fuerza de cara a la interna del Partido Justicialista (PJ) con La Cámpora.

Axel Kicillof dio este sábado la definición política más contundente de los últimos meses y dejó lanzada su candidatura para las elecciones presidenciales de 2027. Durante un plenario federal en Avellaneda, el gobernador bonaerense aseguró: “Cuenten conmigo para que el año que viene haya una alternativa para terminar con este modelo”.

La frase, pronunciada ante dirigentes, militantes, intendentes y referentes del Movimiento Derecho al Futuro, fue leída como el punto de partida de su candidatura presidencial, en un escenario atravesado por la reorganización del peronismo y las tensiones internas de Unión por la Patria.

“Estamos acá para comprometernos a construir una alternativa. No alcanza con resistir: tenemos que ofrecer una esperanza para el pueblo argentino”, planteó Kicillof durante su discurso, en el que también cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

El mandatario bonaerense sostuvo que la administración libertaria impulsa un modelo que “perjudica a la producción, el trabajo y la industria nacional”, y llamó a fortalecer una construcción política con presencia en todo el país de cara al próximo turno electoral.

El plenario federal de Avellaneda reunió a dirigentes de distintas provincias, sindicatos y organizaciones políticas y sociales vinculadas al espacio que impulsa Kicillof. El encuentro formó parte de la estrategia de expansión nacional del Movimiento Derecho al Futuro, el armado con el que el gobernador busca consolidar una estructura propia mientras el peronismo debate su reorganización rumbo a 2027.

La definición llega después de una serie de actividades federales encabezadas por referentes de su espacio en distintas provincias y en medio de las discusiones dentro del peronismo sobre el liderazgo opositor para el próximo ciclo electoral. (N/A y TN)