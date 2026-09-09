"Lejos de la realidad": de paso por Misiones, Kicillof volvió a apuntar contra Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con su par, Hugo Passalacqua, y aprovechó la visita para apuntar contra el presidente, Javier Milei, de cara a las elecciones presidenciales del 2027.

“Esta visita a Misiones tiene el objetivo central de avanzar con la firma de convenios estratégicos para profundizar la articulación entre dos provincias que comparten problemáticas similares”, destacó el líder bonaerense.

Y acto seguido apuntó contra el presidente: “La crisis económica que generaron las políticas de Javier Milei nos golpea de la misma manera porque nuestras provincias no se dedican a la especulación financiera, sino al trabajo, el turismo, la industria y la producción”.

En esa línea afirmó: "Estamos viviendo una etapa en la que nos dicen que las provincias se las tienen que arreglar por su cuenta: eso no es federalismo, es abandono" y agregó: "Mientras las demandas aumentan, el Gobierno nacional nos quita ilegalmente los recursos que nos corresponden para construir un falso superávit”.

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Y en consecuencia, lanzó: "El presidente está lejos de la realidad, se desentiende de sus obligaciones y no conoce cuáles son los problemas que tienen las familias".

Luego se diferenció del oficialismo y marcó: "A pesar de eso, con las herramientas que tenemos a nuestro alcance estamos uniendo esfuerzos para brindar respuestas concretas a nuestro pueblo”.

Por su parte, Passalacqua destacó la visita y aseveró: “Mantuvimos una agenda de trabajo intensa, pensando siempre en el bienestar de nuestra gente: las provincias somos preexistentes a la Nación, y en momentos como este es cuando más tenemos que tirar juntos del carro para salir adelante”.

En ese sentido, comunicó: “Acabamos de firmar acuerdos muy importantes en biotecnología, en seguridad y, algo central para nosotros, que es la apertura de nuevos mercados: es una oportunidad enorme para los productores poder llegar a las góndolas de millones de bonaerenses”.

Y añadió: “Misiones y Buenos Aires vienen construyendo un vínculo de trabajo concreto hace varios años, y un ejemplo claro es Biofábrica: en 2021 la provincia de Buenos Aires incorporó un laboratorio Phytolab en Mercedes, y este año un laboratorio móvil para la producción in vitro de kiwi en Miramar”.

Por lo tanto, "este vínculo entre jurisdicciones no se trata solo de vender tecnología, sino de compartir conocimiento, ciencia y tecnología. Vamos a seguir trabajando en ese camino”. (NA)