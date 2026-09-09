Malvinas: el embajador chileno ratificó el respaldo de su país al reclamo argentino

El embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, ratificó el respaldo de su país al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y planteó la necesidad de que ambos países hagan propias las prioridades estratégicas del otro para avanzar en un proceso de mayor integración.

“Si los chilenos entendemos que para Argentina Malvinas es importante, hagámoslo propio”, afirmó el diplomático durante una exposición ante el Rotary Club de Buenos Aires, en la que puso como contrapartida la importancia que tiene para Chile el reconocimiento argentino de su soberanía sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes.

“Sabemos que para Argentina es muy importante”, sostuvo Uriarte sobre Malvinas y recordó la política de respaldo que Chile mantiene en los distintos foros multilaterales. “Si para Argentina es recíproco, esperamos lo mismo, como es con el Estrecho”, agregó en un encuentro en el que Ámbito estuvo presente, entre un reducido grupo de medios.

El embajador llamó, en ese marco, a “no exacerbar nacionalismos” y reivindicó la posibilidad de dejar atrás antiguas disputas para construir una agenda común. Como ejemplo puso a Europa: países que atravesaron guerras y enfrentamientos territoriales terminaron construyendo túneles, puentes y espacios de libre circulación.

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El respaldo chileno a Malvinas tiene, sin embargo, un capítulo sensible que sigue de cerca el Gobierno argentino: los movimientos de sectores políticos y empresarios de Punta Arenas para convertir a la ciudad en un centro de abastecimiento de las islas, en momentos en que comienza a tomar velocidad la explotación petrolera de Sea Lion.

Como se anticipó, para el 28 y 29 de septiembre está prevista una ronda de negocios en Punta Arenas con el objetivo de avanzar en una cadena de suministros para las islas. La iniciativa contempla alimentos, gas licuado, repuestos, materiales para la construcción y otros insumos necesarios para la infraestructura petrolera.

El proyecto adquiere una dimensión mayor por el desarrollo de Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en aguas cuya soberanía reclama la Argentina.

Ya se había explicado que la ubicación de Punta Arenas ofrece una ventaja logística: la distancia marítima hasta las islas es aproximadamente la mitad de la existente desde Montevideo. Una conexión estable podría así generar un corredor regional alrededor de la actividad petrolera, con participación de empresas chilenas y británicas. En este contexto, queda claro que la situación abre una contradicción dentro de la relación bilateral. (Ambito)