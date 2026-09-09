El Gobierno presentará nuevas denuncias penales contra petroleras que operan en Malvinas

El Gobierno anunció este miércoles que presentará nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas. Según informó la Oficina del Presidente, las presentaciones no se limitarán a las firmas: también identificarán a directores, gerentes, administradores y representantes que hayan intervenido en esas decisiones.

El comunicado oficial precisó que las nuevas acciones judiciales derivarán tanto en la ampliación de causas ya en trámite como en la apertura de expedientes nuevos. El Ejecutivo remarcó que buscará “responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando” la soberanía nacional sobre el archipiélago.

La medida se enmarca en una escalada que el Gobierno viene sosteniendo en los últimos días. Este lunes, la Cancillería —a cargo de Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio— ya había presentado una denuncia penal contra cinco compañías vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

De acuerdo a lo informado por el propio Gobierno en los días previos, ya son 60 las personas humanas y jurídicas bajo procedimientos sancionatorios por presuntas infracciones a la Ley 26.659. La norma, sancionada en 2011, prohíbe a toda persona física o jurídica desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin habilitación de la autoridad argentina competente, y prevé inhabilitaciones de entre 5 y 20 años para los responsables.

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Días atrás, el Ejecutivo había firmado el Decreto 868/2026, publicado en el Boletín Oficial el 4 de septiembre, con el objetivo de acelerar los trámites administrativos vinculados a estas infracciones.

La seguidilla de anuncios se da en simultáneo con otras medidas vinculadas a reforzar la soberanía, como la instrucción presidencial para priorizar el desarrollo de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego dentro del Presupuesto 2027, que el Gobierno debe enviar al Congreso el 15 de septiembre.

El comunicado difundido hoy no menciona a empresas puntuales alcanzadas por estas nuevas denuncias, a diferencia del anuncio del 7 de septiembre, que sí identificó a las firmas involucradas. (con información de TN)