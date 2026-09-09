Fuerte advertencia del Reino Unido a Javier Milei por las Malvinas: "Vamos a ser implacables"

La declaración del primer ministro se produjo en medio de una nueva escalada diplomática entre Buenos Aires y Londres

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, respondió al renovado reclamo de la Argentina por las Islas Malvinas y lanzó una fuerte advertencia durante una intervención en la Cámara de los Comunes.

"Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas", afirmó el mandatario británico, en referencia al archipiélago cuya soberanía reclama la Argentina.

Burnham sostuvo además que el Reino Unido mantendrá su compromiso con los habitantes de las islas y con la decisión de quienes viven allí de considerarse británicos.

La declaración del primer ministro se produjo en medio de una nueva escalada diplomática entre Buenos Aires y Londres por la cuestión Malvinas.

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La ministra británica de Exteriores, Kirsty McNeill, ya había reafirmado que no existe ninguna duda para Londres sobre su soberanía sobre las islas y destacó el compromiso del Reino Unido con los derechos democráticos de los isleños.

Desde la mirada británica, la posición se apoya en la voluntad de los habitantes del archipiélago, mientras que la Argentina sostiene su reclamo histórico de soberanía y considera a las islas parte de su territorio. (Ámbito)