Finlandia finaliza valla de 200 kilómetros a lo largo de la frontera con Rusia

Finlandia concluyó hoy lunes la construcción de una valla de contención de 200 kilómetros a lo largo de varios tramos de su frontera con Rusia, la cual podría ampliarse en el futuro en caso de ser necesario, señaló la ministra del Interior, Mari Rantanen.

La barrera está compuesta de docenas de secciones independientes a lo largo de los más de 1.300 kilómetros de frontera entre Finlandia y Rusia, con la mayor parte de la valla concentrada en el sudeste de Finlandia y secciones más pequeñas ubicadas más al norte.

De acuerdo con la Guardia Fronteriza de Finlandia, las secciones fueron construidas en zonas donde se determinó que la necesidad operativa era mayor y en donde la construcción se consideró más rentable.

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El proyecto incluye un cercado de 4,5 metros de altura, un sistema de vigilancia técnica, una red de caminos y un área despejada de 25 metros de ancho. Se estima que el costo total del proyecto fue de 356 millones de euros (413 millones de dólares), informó la Guardia Fronteriza.

En octubre de 2022, grupos parlamentarios finlandeses acordaron apoyar la construcción de una barrera fronteriza a lo largo de algunas partes de la frontera oriental. En 2023 se construyeron secciones piloto, mientras que la construcción principal ocurrió de 2024 a 2026. (NA)