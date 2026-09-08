“México no es ni será colonia ni protectorado”, la respuesta de Sheinbaum a un nuevo mapa de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó controversia este lunes al publicar en redes sociales un mapa que muestra al país extendiéndose por toda América del Norte, Centroamérica y el Caribe. Horas después, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió: “México no es ni será colonia ni protectorado”.

La publicación de Trump, difundida por la mañana en su plataforma Truth Social, incluyó un mapa del continente en el que los colores de la bandera estadounidense cubrían no solo a Estados Unidos sino también a Canadá, Groenlandia, México, las islas del Caribe y los países centroamericanos, según reportó CNN.

Desde que inició su segundo mandato el 20 de enero de 2025, no es la primera vez que Trump hace declaraciones sobre la posibilidad de expandir el territorio de Estados Unidos. Con anterioridad, expresó interés en que Groenlandia forme parte de EE. UU., planteó que Canadá sea el estado 51 y propuso cambiar nombres geográficos como el del Golfo de México por “Golfo de América”, pese a su reconocimiento internacional.

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También sugirió renombrar el Lago Ontario como Lago América, iniciativa que fue rechazada por las autoridades de Ottawa. Dinamarca —a la que pertenece Groenlandia—, Canadá y México han rechazado de forma rotunda estas propuestas.

Un par de horas después de la publicación de Trump, Sheinbaum escribió en su cuenta de X: “En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, el gobierno de Sheinbaum sostiene que busca una relación de cooperación y respeto con Estados Unidos en materia de seguridad, comercio y migración, siempre sin subordinación. En su Segundo Informe de Gobierno, presentado la semana pasada, la mandataria reconoció que el vínculo con EE. UU. ha tenido “dificultades” pero aseguró que su decisión es “siempre buscar el entendimiento”.

La estrategia de seguridad nacional que Trump publicó a finales de 2025 establece que su administración pretende expandir la presencia de Estados Unidos en el continente y recuperar una influencia hegemónica. (NA)