Von der Leyen ratificó en Groenlandia el apoyo europeo frente a las pretensiones de Trump

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó este domingo a Nuuk para reafirmar el respaldo de la Unión Europea (UE) a Groenlandia y fortalecer la presencia europea en el Ártico, en medio de las reiteradas pretensiones del presidente estadounidense Donald Trump de controlar la isla, que es territorio autónomo de Dinamarca.

Von der Leyen fue recibida en el aeropuerto de la capital groenlandesa por la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el jefe del Gobierno de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen.

La titular de la Comisión Europea permanecerá en la isla hasta el lunes y mantendrá reuniones con ambos mandatarios para abordar la relación de Groenlandia con la UE y la seguridad en el Ártico.

"La última vez que estuve aquí fue hace dos años y, en aquella ocasión, prometí que volvería con un paquete de medidas sustancial. Y hoy puedo decir que voy a cumplir esa promesa", afirmó Von der Leyen al llegar a Nuuk.

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La visita se produce en un contexto de creciente interés geopolítico por Groenlandia, territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca, debido a su posición estratégica en el Ártico y sus recursos naturales.

Trump manifestó en reiteradas oportunidades su interés en que Estados Unidos controle Groenlandia y argumentó que la isla es fundamental para la seguridad estadounidense.

Las autoridades de Dinamarca y Groenlandia rechazaron esas pretensiones y defendieron el derecho de los groenlandeses a decidir su propio futuro.

Durante la visita, Von der Leyen tiene previsto anunciar un incremento del apoyo financiero europeo a Groenlandia y firmar una declaración conjunta renovada entre la UE, Dinamarca y el Gobierno groenlandés para reforzar sus relaciones.

Según informó el Financial Times, el nuevo paquete ascendería a unos 200 millones de euros y estaría destinado, entre otros sectores, a materias primas estratégicas, energías renovables, conexiones satelitales y cables submarinos.

Von der Leyen, Frederiksen y Nielsen también tienen previsto poner en marcha el lunes un proyecto destinado a reforzar la conectividad satelital de Groenlandia.

La presidenta de la Comisión Europea había visitado Nuuk por última vez en marzo de 2024, cuando inauguró una oficina de la UE y suscribió acuerdos de cooperación por casi 94 millones de euros destinados a educación, formación y transición hacia energías limpias. (NA)