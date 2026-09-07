Quirno aseguró que tras el anuncio de las sanciones no paró de “atender llamados de empresas”

El canciller Pablo Quirno defendió este domingo el paquete de medidas anunciado por el presidente Javier Milei en cadena nacional para sancionar a las empresas que participen de la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, al tiempo que remarcó que el objetivo central de la Casa Rosada es "evitar que se haga explotación hidrocarburífera" en el archipiélago y avanzar rápidamente con el proyecto de ley en el Congreso.

En declaraciones televisivas, el titular de la diplomacia argentina detalló que la batería de decisiones fue fruto de "un trabajo de meses" y reveló que tras la comunicación oficial no cesó de "atender llamados de empresas". En ese contexto, manifestó la expectativa del Gobierno de recibir el acompañamiento de potencias y naciones aliadas: "Esperamos que los países amigos nos apoyen".

Quirno desestimó que la iniciativa responda a una estrategia para revertir eventuales caídas de imagen del mandatario, al asegurar que a Milei "le va perfectamente bien en las encuestas" y que "el apoyo en la sociedad a estas medidas es extraordinario". En esa línea, resaltó el respaldo otorgado por entidades como el G6, la Cámara de Comercio y la Sociedad Rural Argentina (SRA), al sostener que la causa del Atlántico Sur "es un objetivo común a todos".

Respecto de la instrumentación legal del paquete soberano, el funcionario justificó que Cancillería sea la autoridad de aplicación debido a que se trata primordialmente de un asunto de política exterior.

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A su vez, confirmó que el Poder Ejecutivo ultima los detalles para enviar formalmente la iniciativa al ámbito parlamentario: "Estamos trabajando en la preparación de la nueva ley y esperamos poder presentarla en el Congreso lo antes posible".

"Argentina está en un camino de cambio profundo, la agenda sigue hacia adelante. Toda la perspectiva que tiene el país de acá en adelante es que vamos a estar cada día mejor, a pesar de los agoreros de siempre", concluyó Quirno, al tiempo que acusó a los bloques opositores de "intentar implantar malas noticias porque no tienen resultados". (NA)