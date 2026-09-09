Estados Unidos e Irán continuaron atacando buques en el Golfo Pérsico

Fuerzas estadounidenses destruyeron cinco buques petroleros iraníes en represalia por los ataques del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) contra un buque de guerra de las Fuerzas Navales de Estados Unidos en los últimos dos días, indicó el Comando Central de la nación norteamericana y se informó la Agencia Noticias Argentinas.

El buque de guerra estadounidense evadió con éxito los intentos de ataques iraníes con misiles balísticos y siguió patrullando las aguas regionales, publicó el comando en X.

“Fuerzas estadounidenses ordenaron a los tripulantes abandonar las embarcaciones antes de que los buques fueran atacados e inhabilitados”, indicó el comando en una declaración.

Ubicó el lugar de esos ataques cerca de la isla iraní de Kharg, según el reporte de Xinhua.

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El Ejército estadounidense destruyó el sábado tres buques petroleros iraníes luego de que el CGRI intentó atacar un portaaviones y un destructor de misiles guiados de Estados Unidos, se indicó en la declaración.

Todos los intentos del CGRI contra buques de guerra de las Fuerzas Navales de Estados Unidos fracasaron, agregó.

Los más recientes ataques de Estados Unidos forman “parte de la campaña de presión” sobre la economía iraní, la cual depende en gran medida de las exportaciones petroleras, apuntaron funcionarios estadounidenses citados por medios de Estados Unidos.

Ataques de Irán

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán afirmó este miércoles que atacó dos buques estadounidenses y ocho petroleros en el Golfo en represalia por un ataque de Estados Unidos contra cinco petroleros iraníes, según informes de medios estatales iraníes.

Las fuerzas navales del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán habían informado horas antes que sus fuerzas capturaron uno de los sumergibles no tripulados “más modernos e inteligentes” del Ejército de Estados Unidos en la entrada del estrecho de Ormuz, de acuerdo con el medio de noticias oficial del CGRI, Sepah News.

El CGRI también confirmó que había atacado con misiles balísticos una base estadounidense en la ciudad jordana de Al Azraq, en el este del país, en represalia por la ofensiva “agresiva” de Estados Unidos contra petroleros iraníes.