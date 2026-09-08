El Gobierno sancionará a otras 15 empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en Malvinas

El Gobierno dispuso el inicio de procedimientos sancionatorios contra 15 sujetos adicionales que habrían violado las prohibiciones de la Ley N° 26.659 por el desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental.

La Oficina del Presidente informó que la medida se suma a los procedimientos ya iniciados contra otros 45 sujetos y alcanza tanto a personas humanas como jurídicas.

Según el comunicado oficial difundido en redes, los procedimientos corresponden a actores involucrados en actividades hidrocarburíferas desarrolladas de manera ilegítima en la plataforma continental argentina.

“Este avance es un nuevo paso en la misma dirección. La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, afirmó la Oficina del Presidente.

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El Gobierno sostuvo que cada expediente abierto representa una continuación de esa posición y reafirmó que “las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos”.

En ese sentido, señaló que “nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país”.

La ampliación de los procedimientos responde a un trabajo sostenido para identificar a todos los actores involucrados en la explotación ilegítima de los recursos, de acuerdo con la información oficial.

El Gobierno indicó que continuará avanzando en esa identificación e iniciará los sumarios destinados a sancionar a todos los responsables.

“El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello”, concluyó el comunicado firmado por el presidente Javier Milei. (NA)