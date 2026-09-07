Milei enviará el proyecto por Malvinas a Diputados; Quirno y Presti se suman a la mesa política

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, en la que definió que el proyecto de ley vinculado a la cuestión Malvinas comience su tratamiento en la Cámara de Diputados. La decisión se tomó en el marco del repaso de la agenda de Gobierno, con especial énfasis en el seguimiento de la cadena nacional que el mandatario protagonizó la semana pasada por el tema.

Durante el encuentro también se resolvió que este martes el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, se sumen a la Mesa Política para “seguir ordenando los próximos pasos” vinculados a la estrategia para reforzar la soberanía sobre las islas.

En el Gabinete se analizó además el impacto mediático y general de las medidas anunciadas en la cadena nacional, entre ellas las sanciones a las empresas que operen en la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina, el envío de fondos para la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo tratamiento quedó encausado en la Cámara Baja.

La iniciativa, tal como explicó Milei, tiene tres objetivos. El primero apunta a endurecer las sanciones de la Ley 26.659 contra las empresas —y sus proveedores— que operen sin autorización en las islas, prohibiéndoles contratar en el país y habilitando, cuando corresponda, el juicio en ausencia. A su vez, plantea la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que articule a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía con una política de seguridad obligatoria para todo el Estado. Finalmente, busca darle a ese Consejo facultades para responder con herramientas económicas y diplomáticas ante amenazas de actores estatales o no estatales.

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Los otros ejes de la reunión

El Presidente también aprovechó el encuentro de este lunes para actualizar las principales variables económicas y los indicadores de actividad.

En ese sentido, Milei volvió a ratificar el rumbo económico y sostuvo que no relajará la política monetaria “bajo ningún concepto”, al considerar que hacerlo sería un error y afectaría tanto la reputación construida como los resultados obtenidos hasta el momento.

A su vez, destacó el dato de las 17.155 desregulaciones impulsadas desde el área que conduce Federico Sturzenegger desde el inicio de la gestión. Con ese pie, el funcionario presentó ante sus pares los detalles de la nueva ley de Mercado de Capitales, que se encuentra en elaboración. Según explicaron fuentes de la cartera a este medio, la iniciativa ya está lista para ser enviada al Congreso cuando así lo disponga la conducción política del Ejecutivo.

El encuentro de este lunesoy vino a efectivizar una decisión tomada por Milei: convertir los encuentros con su equipo en una instancia fija de seguimiento político y de gestión. Según fuentes oficiales, la reunión de Gabinete “queda fija todos los lunes” a las 10, con el objetivo de darle mayor frecuencia al control de cada área de gobierno.

El Presidente ya había reunido a sus ministros el lunes 24 de agosto y repitió el encuentro el martes pasado, con los avances sobre la política nacional vinculada a Malvinas como uno de los temas centrales. De esa manera, el Gobierno suma un nuevo encuentro semanal paralelo al de la mesa política -celebrado todos los martes-, luego de varios meses donde el Gabinete solo acudía a Balcarce 50 en ocasiones puntuales y más esporádicas.

En esta edición, la reunión en el Salón Eva Perón volvió a contar con la participación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; al jefe de Gabinete, Diego Santilli; y los ministros Luis Caputo (Economía); Federico Sturzenegger (Desregulación); Alejandra Monteoliva (Seguridad); Sandra Pettovello (Capital Humano); Carlos Presti (Defensa); Mario Lugones (Salud); Juan Bautista Mahiques (Justicia); y el canciller Pablo Quirno; además del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora nacional Patricia Bullrich. (con información de TN)