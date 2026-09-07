El Estado gasta por mes más de $200 millones en 11 jubilaciones de privilegio: quiénes las reciben
El monto incluye a expresidentes, exvicepresidentes, viudas y a la hija de un exmandatario.
Entre jubilaciones y pensiones de privilegio, el Estado nacional destinó en julio más de 200 millones de pesos al pago de 11 asignaciones vitalicias de expresidentes, exvicepresidentes y familiares de exmandatarios.
Abonados por ANSES, hay diferencias significativas entre los montos que reciben los beneficiarios, entre quienes se encuentran viudas de exmandatarios e incluso la hija de un expresidente.
El dato surge de un informe de Clarín que indica que el desembolso mensual asciende exactamente a $203.835.765,06, mientras que los montos individuales se ubican entre los $12 millones y los $26 millones brutos mensuales.
El monto mayor es el que percibe el expresidente Alberto Fernández, con más de $26 millones (el 30% lo destina al pago de la cuota alimentaria de su hijo Francisco).
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, se trata de un monto que equivale a 52 jubilaciones mínimas de unos $498.000 mensuales (haber mínimo más bono de $70 mil).
Por su parte, el exvicepresidente, gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli -y actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes- percibe el menor monto, con $12,5 millones mensuales.
La lista de 11 beneficiarios de jubilaciones y pensiones de privilegio
- Alberto Fernández: $26.092.447
- Mauricio Macri: $25.043.153,46
- Adolfo Rodríguez Saá: $23.999.253,02
- Zulema Yoma: $20.618.733,63
- Gabriela Michetti: $18.192.138,24
- Julio Cobos: $17.999.446,65
- Inés Pertiné: $17.561.990,73
- Beatriz Nelly Andrés (viuda del expresidente de facto Roberto Levingston): $16.214.248,39
- María Estela Martínez de Perón: $12.936.493,68
- Amalia Carmen Guido (hija del expresidente José María Guido): $12.691.238,04
- Daniel Scioli: $12.486.621,66
Esta lista no incluye a Cristina Kirchner, quien volvió a percibir por una medida cautelar la pensión de Néstor Kirchner, de $16 millones por mes. (NA)