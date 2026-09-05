Kicillof, duro contra Milei: “Mientras él ataca a las cooperativas, nosotros las defendemos”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este viernes la nueva Casa de la Provincia, el Centro Integrador Comunitario Pigüé y lanzó una crítica contra el presidente Javier Milei respecto a los ataques que realiza el mandatario hacia las cooperativas.

El gobernador bonaerense sostuvo que las cooperativas "cumplen un rol económico y social verdaderamente fundamental". "Nosotros las acompañamos porque son sinónimo de organización y lucha", aseveró.

"Frente al individualismo y los discursos de odio que se promueven a nivel nacional, los bonaerenses ratificamos nuestra vocación solidaria: vamos a seguir trabajando para ampliar derechos y llevar esperanza a cada rincón de nuestra provincia", afirmó Kicillof.

El mandatario provincial estuvo acompañado por el intendente del municipio de Saavedra, Matías Nebot, y entregó junto a Gildo Onorato, presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), reconocimientos a cooperativas de la zona.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

También estuvieron presentes el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; la senadora provincial Ayelén Durán; el diputado provincial Alejandro Acerbo; y el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, entre otros.

Entre las cooperativas reconocidas se encontraron Abra Producciones, Consultech, S.E.G.O.C., Otto Vargas, Textiles Pigüé y Agroecológicos Pigüé, que recibieron financiamiento por parte del gobierno provincial para fortalecer sus espacios de trabajo, procesos productivos y comercialización. (N/A)