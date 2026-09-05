SLB confirmó que no prestará servicios petroleros en las Islas Malvinas

La firma de servicios petroleros SLB, la más grande del mundo en su rubro, confirmó que no participará en ninguna actividad ni prestará servicios para proyectos de hidrocarburos en las Islas Malvinas ni en sus espacios marítimos circundantes.

La decisión de la compañía de origen estadounidense, antes conocida como Schlumberger, se dio a conocer luego de que el presidente Javier Milei anunciara en cadena nacional el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operen en el archipiélago sin habilitación argentina.

A través de un comunicado oficial, SLB fundamentó su postura en lo establecido por el Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional. La normativa impone sanciones a las firmas que realicen actividades petroleras no autorizadas en la zona y exige la presentación de una declaración jurada de cumplimiento de la ley para acceder a beneficios del régimen RIGI, así como a permisos y concesiones en el país.

En el escrito, la petrolera ratificó que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación vinculados a proyectos hidrocarburíferos en las islas y reafirmó su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El anuncio se enmarca en la nueva estrategia trazada por el Gobierno nacional respecto de la soberanía sobre las islas. En su mensaje, el jefe de Estado remarcó que el país utilizará todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender sus recursos y criticó el avance sin autorización del proyecto offshore Sea Lion.

A su vez, desde la Oficina del Presidente se informó que la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas físicas y jurídicas vinculadas a la exploración de hidrocarburos en las Malvinas, medida que alcanza tanto a los ejecutores como a sus accionistas y proveedores. (N/A)