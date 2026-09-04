El canciller Pablo Quirno aseguró que las petroleras en las Islas Malvinas son “una amenaza”

En medio de la renovada disputa diplomática por Malvinas, el canciller Pablo Quirno habló este viernes en Misiones en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF), evento que cerrará Javier Milei durante la tarde.

El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que las petroleras extranjeras que buscan operar en Malvinas son “una amenaza” y defendió la cadena nacional de este jueves: “Valorizar nuestros activos estratégicos es lo que nos permite pararnos de una manera diferente ante una amenaza específica”.

El funcionario defendió los anuncios de la cadena nacional presidencial, donde se anunció una restricción extra para las petroleras que quieren explotar crudo en la zona geográfica de las islas.

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“Hoy existe Vaca Muerta y estamos generando el desincentivo para que las petroleras tengan que elegir. Lo mismo que nuestros países y vecinos”, planteó el funcionario ante el interés de la firma israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration de impulsar el proyecto Sea Lion en la cuenca norte de Malvinas. Quirno insistió en que esas firmas y sus proveedores ya fueron avisadas de posibles sanciones: habló de un universo de unas 180 empresas distintas.

El canciller también defendió el anuncio sobre la construcción del polo en Tierra del Fuego, que estuvo paralizado durante la gestión.

“El proyecto de Ushuaia está hace décadas pero hoy lo podemos hacer. Ahora tenemos espacio fiscal”, planteó.

Por último dio a entender que el Gobierno cuestionó ante Chile el anuncio de una nueva ruta marítima entre la ciudad de Punta Arenas y las Islas Malvinas, justo el día que en Milei visitó Santiago.

“Chile va a entender la valorización que hacemos de la asistencia logística en hidrocarburo y pesca que hacen; nosotros pretenemdemos que no se realice y ellos están primariamente de acuerdo”.

“Las negras juegan y tratan de embarrar la cancha, pero el Presidente tiene sus convicciones intactas”, dijo el canciller y completó: “El camino que nos queda por recorrer hará que Argentina consolide este rumbo”. (Fuente: TN).