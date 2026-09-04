ANSES paga este viernes 4 de septiembre: quiénes cobran jubilaciones, AUH, PNC y prestaciones
Se confirmó el calendario de pagos para jubilados, pensionados y titulares de PUAM.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene definido el calendario de pagos de septiembre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de las distintas asignaciones y prestaciones sociales.
A diferencia de otros meses, este viernes 4 de septiembre no hay pagos previstos dentro del cronograma principal de jubilaciones, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE).
Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, los primeros vencimientos del calendario masivo tendrán lugar el martes 8 de septiembre, cuando comenzarán a cobrar los jubilados con haberes mínimos, los titulares de PNC y los beneficiarios de AUH con las terminaciones de DNI correspondientes.
Los haberes previsionales tendrán en septiembre un aumento del 2,11%, porcentaje establecido por la Resolución 257/2026 de ANSES a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.
Además, el Gobierno confirmó mediante el Decreto 824/2026 la continuidad del bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados alcanzados por la medida.
Cuándo comienzan los pagos de ANSES en septiembre
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI terminado en 0: 8 de septiembre.
DNI terminado en 1: 9 de septiembre.
DNI terminado en 2: 10 de septiembre.
DNI terminado en 3: 11 de septiembre.
DNI terminado en 4: 14 de septiembre.
DNI terminado en 5: 15 de septiembre.
DNI terminado en 6: 16 de septiembre.
DNI terminado en 7: 17 de septiembre.
DNI terminado en 8: 18 de septiembre.
DNI terminado en 9: 21 de septiembre.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.
DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre.
DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.
DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.
DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre.
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre.
DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre.
DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre.
DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre.
DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre.
AUH y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminado en 0: 8 de septiembre.
DNI terminado en 1: 9 de septiembre.
DNI terminado en 2: 10 de septiembre.
DNI terminado en 3: 11 de septiembre.
DNI terminado en 4: 14 de septiembre.
DNI terminado en 5: 15 de septiembre.
DNI terminado en 6: 16 de septiembre.
DNI terminado en 7: 17 de septiembre.
DNI terminado en 8: 18 de septiembre.
DNI terminado en 9: 21 de septiembre.
Asignación por Embarazo
DNI terminado en 0: 10 de septiembre.
DNI terminado en 1: 11 de septiembre.
DNI terminado en 2: 14 de septiembre.
DNI terminado en 3: 15 de septiembre.
DNI terminado en 4: 16 de septiembre.
DNI terminado en 5: 17 de septiembre.
DNI terminado en 6: 18 de septiembre.
DNI terminado en 7: 21 de septiembre.
DNI terminado en 8: 22 de septiembre.
DNI terminado en 9: 23 de septiembre.
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre.
DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre.
DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre.
DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre.
DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre.
Cuánto cobran los jubilados de ANSES en septiembre
La Resolución 257/2026 estableció que el haber mínimo garantizado pasa en septiembre a $428.633,20, mientras que el haber máximo se ubica en $2.884.295,54.
De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima y tienen derecho al bono extraordinario completo de $70.000 recibirán un total de $498.633,20 durante septiembre.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), en tanto, quedó establecida oficialmente en $342.906,56, antes de incorporar el bono extraordinario correspondiente.
El incremento del 2,11% también alcanza a las asignaciones familiares. La Resolución 260/2026 estableció, además, que si uno de los integrantes del grupo familiar registra ingresos superiores a $3.157.449, el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares.
ANSES recomienda a los beneficiarios consultar su fecha y lugar de cobro mediante Mi ANSES, ya que el cronograma varía según la prestación y la terminación del DNI.