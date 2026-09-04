Tras el anuncio sobre Malvinas, Milei aumentó por DNU los fondos para Defensa y la SIDE

Tras los anuncios sobre Malvinas que hizo Javier Milei, el Gobierno publicó este viernes el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 867/2026, que modifica el Presupuesto 2026 y refuerza las partidas para áreas consideradas estratégicas.

Las planillas oficiales contemplan ampliación de fondos por casi $218.000 millones para Defensa y las Fuerzas Armadas; otros $30.519 millones para la SIDE y movimientos por $119.289,5 millones en la CONAE, además de partidas para distintos organismos públicos.

El DNU fue presentado por el Ejecutivo como parte de las decisiones adoptadas para fortalecer las capacidades del Estado.

En los considerandos, la Casa Rosada sostuvo que era necesario adecuar de manera inmediata el presupuesto para atender gastos salariales, de inteligencia y necesidades operativas, y advirtió que una demora podía poner en riesgo la prestación de determinados servicios esenciales.

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Cuánto dinero se destinó a Defensa y qué partidas recibió la SIDE

El área de Defensa concentra algunas de las modificaciones más significativas. Entre el Ministerio, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto, las partidas positivas suman aproximadamente $217.954 millones.

El Ministerio de Defensa incorpora $114.732,8 millones en aplicaciones financieras destinadas a adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo. Para el Ejército Argentino se contemplan otros $60.429,5 millones con el mismo destino.

La Fuerza Aérea registra modificaciones por $34.156,9 millones. De ese total, $31.211,1 millones corresponden a adelantos a proveedores y contratistas y otros $2.945,8 millones a gastos de personal relacionados con su alistamiento operacional.

En la Armada Argentina, los recursos suman $8.115,6 millones. Una partida de $2.200,2 millones está destinada a equipamiento informático y otros $5.915,4 millones al programa de Alistamiento Operacional.

Dentro de este último programa aparecen $1900 millones para repuestos y accesorios, $1800 millones para mantenimiento de edificios y locales; y $614 millones para estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad, además de recursos para mantenimiento de maquinaria, vehículos y sistemas informáticos.

A su vez, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas suma otros $519,4 millones para gastos de personal vinculados con el Planeamiento Militar Conjunto.

El Gobierno explicó que estos cambios buscan “fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante la incorporación, modernización y recuperación de medios y equipamiento”.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), en tanto, incorpora $30.518,9 millones para el programa de Información e Inteligencia. De ese total, unos $10.905 millones son gastos corrientes y $19.613,9 millones corresponden a inversiones de capital.

Las partidas incluyen $6306 millones para equipos de computación, $7198,6 millones para equipos varios, $4870,4 millones para mantenimiento y reparación de edificios y $1079 millones para sistemas informáticos, entre otros conceptos.

Los recursos para la CONAE y la partida vinculada directamente con Malvinas

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) también ocupa un lugar central en la modificación presupuestaria. Las planillas muestran movimientos por un total de $119.289,5 millones para su funcionamiento y distintos proyectos.

El principal programa recibe $85.499 millones, de los cuales $36.206,5 millones corresponden a gastos corrientes y $49.292,5 millones a inversiones de capital. Dentro de estas últimas, $49.000 millones están asignados a equipos de comunicación y señalamiento.

Además, el Ejecutivo incorpora $1435 millones para Misiones Satelitales, $21.355,5 millones para la tercera etapa de Misiones Satelitales y otros $11.000 millones para el diseño, fabricación, integración y ensayo de cuatro satélites SARE II A.

También se asignan $675 millones al Centro Nacional de Ciberseguridad, destinados a gastos de personal, servicios técnicos y profesionales y compra de equipamiento.

En paralelo, las planillas contienen una partida directamente relacionada con el eje político de los anuncios presidenciales: $561,05 millones para el programa “Acciones Diplomáticas asociadas a la Cuestión Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur” de la Cancillería. Los fondos están destinados a gastos de personal.

La modificación presupuestaria es, de todos modos, más amplia que el paquete sobre Malvinas. También incluye recursos para el Poder Judicial, el Congreso, el Registro Nacional de las Personas (Renaper), la ANSES, la Unidad de Información Financiera (UIF) y otras dependencias.

Entre los principales movimientos aparecen $111.210,3 millones para el Poder Judicial, principalmente para gastos de personal, y $63.811 millones para el Poder Legislativo.

El Renaper registra, además, aumento de fondos por $120.081,4 millones, con fondos para personal, bienes de consumo, servicios y equipamiento.

Como contrapartida, el anexo reduce en $288.474,8 millones el programa de Otras Asistencias Financieras de Obligaciones a Cargo del Tesoro. Allí se incluyen una baja de $253.333,1 millones en créditos clasificados como asistencia social al personal y otra de $35.141,7 millones en transferencias a administraciones provinciales para gastos corrientes. (TN)