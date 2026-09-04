Pablo Quirno, sobre Malvinas: “Acá no hay River-Boca, acá estamos defendiendo la camiseta argentina”

El canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó que los anuncios del presidente Javier Milei sobre Malvinas no pasan por hacer un River-Boca de la cuestión, sino de "defender" la camiseta argentina.

Así lo expresó Quirno en diálogo con Radio Rivadavia: "El Presidente invitó a toda la sociedad y sectores políticos estar detrás de esta causa. Estamos defendiendo los intereses nuestros en las Islas Malvinas".

"En lo que respecta a mezquindades o declaraciones, con el tiempo se va a estar viendo que esto es una estrategia integrada. Acá no hay River-Boca, acá lo que estamos defendiendo es la camiseta argentina", dijo Quirno.

Para Quirno, es "sumamente importante el paso que dio el Presidente con los anuncios" y siguió: "Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Dos de las tres medidas están ya en el Boletín Oficial (de hoy)".

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En otro tramo, el ministro añadió que los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dan "mayor notoriedad" al reclamo argentino. "Nosotros las tomamos como una situación entre EEUU y Reino Unido, pero nos permite diseñar esta estrategia", agregó.

Sobre la Base Militar que se construiría en Tierra del Fuego, Quirno indicó: "Es fundamental para tener presencia con respecto a ser un polo logísticos y también de las actividades en el Atlántico Sur". A su vez, desestimó conflictos bélicos. (NA)