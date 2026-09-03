"Iría a la guerra para defender las Falkland Islands”, dijo un político conservador británico

El parlamentario conservador británico Rupert Lowe aseguró que, si su fuerza política llegara al Gobierno del Reino Unido, estaría dispuesto a ir a la guerra para defender las Islas Malvinas.

En medio de la creciente tensión por la disputa de soberanía y las recientes declaraciones de Javier Milei y Donald Trump, el fundador del partido Restore Britain publicó un mensaje en el que reafirmó su postura sobre el archipiélago.

“Un gobierno de Restore Britain iría a la guerra para defender las Falkland Islands”, afirmó Lowe, quién había sido expulsado de Reform UK en 2025 y, posteriormente, creó su propia organización política.

Su declaración se produjo horas antes de la cadena nacional que Milei preparaba para referirse a Malvinas y luego de que Trump realizara comentarios sobre el conflicto que generaron repercusiones en el Reino Unido.

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En paralelo, otro dirigente conservador británico, James Cartlidge, se pronunció sobre el reclamo argentino y sostuvo que las islas “son británicas y seguirán siendo británicas”.

El parlamentario, referente del área de Defensa del Partido Conservador, reivindicó además el papel de las Fuerzas Armadas británicas durante la guerra de 1982.

James Cartlidge

Las declaraciones se dan en un contexto de renovada discusión internacional sobre la soberanía del archipiélago.

En los últimos días también trascendió que funcionarios estadounidenses habrían planteado a Londres la posibilidad de modificar su posición sobre Malvinas en relación con el nivel de gasto británico en Defensa, una versión que sumó presión al debate. (NA)