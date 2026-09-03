Milei le agradeció a Kast el apoyo en la causa Malvinas y pidió ayuda para frenar actividades ilegales

Durante la reunión bilateral de Javier Milei y José Antonio Kast este jueves en el Palacio de La Moneda, el mandatario chileno reiteró el respaldo de su país a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, mientras que el Presidente le agradeció su apoyo y pidió su colaboración para frenar actividades ilegales en la zona en disputa.

En una agenda amplia que abarcó varios temas de interés para ambos países, Kast volvió a manifestar el respaldo de Chile a los legítimos derechos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En ese sentido, a través de un comunicado conjunto, el mandatario ratificó la necesidad de que el Reino Unido reanude las negociaciones “a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales”.

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Por su parte, Milei agradeció a Kast en nombre del Gobierno argentino por el tradicional apoyo del Gobierno de Chile en la Cuestión de las Islas Malvinas y le expresó que “se valorarán los esfuerzos del Gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros, que son contrarias a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

El pedido del Presidente llegó en la previa de la cadena nacional que realizó junto a su Gabinete para anunciar un paquete de medidas especiales sobre las Islas Malvinas.

Otro de los puntos salientes del comunicado fue la definición conjunta sobre el Estrecho de Magallanes. Ambos presidentes coincidieron en que el régimen jurídico del paso está establecido por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que -según remarcaron- se encuentran “plenamente vigentes” y tienen “carácter definitivo” para los dos Estados.

En ese marco, reconocieron que esos tratados establecen la soberanía de Chile sobre la totalidad del estrecho.

La definición llega apenas diez días después de una tensión diplomática por declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, quien había afirmado que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía” y planteó la necesidad de que la Argentina “haga presencia” en la zona.

Sus dichos motivaron una protesta formal de Chile, que la Cancillería argentina buscó desactivar reafirmando los tratados vigentes. El encuentro de este jueves entre Milei y Kast funciona, en ese sentido, como una ratificación explícita al más alto nivel de esa postura.

Una agenda bilateral con foco en minería y energía

El encuentro no se limitó al Atlántico Sur ni al extremo sur del continente. Ambos gobiernos también destacaron el “excelente estado” del vínculo bilateral y reafirmaron que la relación entre los dos países constituye “un espacio prioritario de coordinación” en la región. En ese sentido, acordaron sostener la frecuencia de diálogo al más alto nivel entre ambos mandatarios.

Los presidentes valoraron también la aprobación de nuevos protocolos adicionales en el marco del Tratado de Integración y Complementación Minera, un instrumento que calificaron como único en el mundo. La firma de esos acuerdos habilitará proyectos binacionales de gran escala a ambos lados de la cordillera y atraerá inversiones de largo plazo, por lo que instruyeron a sus cancillerías a avanzar con la rúbrica correspondiente.

Seguridad regional y el caso Apablaza

Otro de los ejes centrales del comunicado fue la lucha contra el crimen organizado. Los mandatarios coincidieron en que el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia transnacional representan amenazas comunes que requieren respuestas coordinadas, y reafirmaron su compromiso con el Acuerdo Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada.

Chile, además, celebró el compromiso asumido por la Argentina para avanzar “a la brevedad posible” con la detención y extradición de Galvarino Apablaza, prófugo acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán. El caso es uno de los reclamos históricos del país trasandino ante la Justicia argentina.

Energía, comercio y cooperación antártica

El documento subrayó también la complementariedad energética entre ambas naciones, con Argentina como proveedor estable de gas y petróleo para su vecino. A esto se sumó el reconocimiento al dinamismo del intercambio comercial y el compromiso de modernizar los pasos fronterizos para agilizar la circulación de personas y bienes.

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En materia antártica, los gobiernos remarcaron la singularidad de su asociación: el reconocimiento mutuo de derechos, la coadministración de zonas protegidas y la Patrulla Antártica Naval Combinada, vigente desde hace más de 25 años. También impulsarán en conjunto una propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental. (Fuente: TN).