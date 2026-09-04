Mendoza: reabre el paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos

El tránsito por el paso Cristo Redentor, que une la Argentina y Chile, quedará rehabilitado este viernes para la circulación de todo tipo de vehículos, luego de varios días de interrupción debido a las malas condiciones climáticas, según confirmaron autoridades de ambos países.

Por lo tanto, el cruce fronterizo operará nuevamente en el horario de invierno, es decir de 9 a 21 (hora de Argentina) y de 8 a 20 (hora de Chile).

El paso había sido cerrado este miércoles, de manera preventiva, como consecuencia del mal tiempo que se registraba en la zona de alta montaña, según supo la agencia Noticias Argentinas.

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Asimismo, y para organizar el flujo vehicular, las autoridades dispusieron el corte de tránsito en la localidad de Uspallata a partir de esta tarde.

En tanto, las autoridades del centro de frontera recomendaron a los usuarios planificar el cruce con antelación ante las condiciones de circulación. Asimismo, recordaron que las actualizaciones sobre el estado de la ruta se publican de forma periódica en los canales web del sitio oficial del organismo.

Qué horario tendrá el paso Cristo Redentor

Con la reapertura volverá a regir el horario de invierno. Del lado argentino, el complejo fronterizo funcionará de 9 a 21, mientras que en Chile permanecerá operativo de 8 a 20, de acuerdo con el horario de ese país.

La habilitación alcanzará a vehículos particulares, transporte de pasajeros y cargas, permitiendo normalizar progresivamente el movimiento entre ambos países.

Para ordenar el flujo vehicular previo a la reapertura, las autoridades dispusieron además un corte de tránsito en Uspallata.