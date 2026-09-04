Milei habló de Malvinas: así reflejaron su discurso los medios británicos

The Mirror puso el foco en la reafirmación de los derechos soberanos argentinos sobre el territorio insular

Medios británicos se hicieron eco de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei se refirió a las Islas Malvinas y coincidieron en destacar que apuntó contra las empresas petroleras que se disponen a extraer petróleo en el territorio.

BBC

"El líder argentino afirma que las empresas petroleras que operan en las Islas Malvinas se enfrentan a sanciones", tituló la BBC, que introdujo el tema señalando que "Milei ha intensificado las tensiones con el Reino Unido por las Islas Malvinas".

"En un discurso a la nación, Milei afirmó que los vientos de cambio 'favorecían la reivindicación argentina sobre las islas', envalentonada por las señales de que Estados Unidos podría reconsiderar su postura de neutralidad sobre el tema", señaló la cadena británica.

A lo largo del artículo, la BBC repasó los principales conceptos del discurso del mandatario argentino y, finalmente, informó que se encontraba "solicitando comentarios al gobierno británico sobre la declaración de Milei".

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The Telegraph

Otro medio británico, The Telegraph, tituló: "Argentina impondrá sanciones a las perforaciones petroleras en las costas de las Malvinas".

El periódico también destacó que Milei se refirió a la "crisis" económica y migratoria que atraviesa Gran Bretaña como uno de los elementos que, según planteó, favorecen la reivindicación argentina sobre las islas.

Además, subrayó que las declaraciones del presidente argentino "amenazan con una disputa con (Andy) Burnham, primer ministro británico".

The Mirror

The Mirror también se hizo eco del mensaje emitido por cadena nacional y puso el foco en la reafirmación de los derechos soberanos argentinos sobre el territorio insular. Además, remarcó las posibles disputas que podrían generarse en torno a la región.

En su cobertura, tituló: "Javier Milei declara que 'las Malvinas son argentinas'" y detalló que el jefe de Estado anticipó un paquete de sanciones económicas y administrativas destinado a condicionar el funcionamiento del enclave y el desenvolvimiento de quienes residen y operan comercialmente en el archipiélago.

Asimismo, durante la nota, el medio londinense hizo hincapié en una posible reunión entre los mandatarios del Reino Unido y de Estados Unidos. "Se espera que Trump y Burnham se reúnan por primera vez en la Asamblea General de la ONU dentro de unas semanas, y lo que está en juego no es insignificante", señaló. (NA)