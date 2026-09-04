Las petroleras desafían al presidente Milei: la respuesta a sus anuncios por Malvinas

Las petroleras Rockhopper y Navitas Petroleum, responsables del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas, respondieron a las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei y aseguraron que no esperan consecuencias materiales sobre el desarrollo del yacimiento.

Las compañías difundieron una declaración conjunta luego de que el mandatario anunciara sanciones contra las empresas que participen de la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización de la Argentina.

Las operadoras sostuvieron que continuarán con el proyecto y remarcaron que las autorizaciones bajo las cuales trabajan permanecen vigentes.

En ese sentido, afirmaron que operan con licencias petroleras otorgadas por el gobierno de las Islas Malvinas y señalaron que cuentan con el "respaldo total y continuo" del Gobierno del Reino Unido.

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Rockhopper, de origen británico, y Navitas Petroleum, de capitales israelíes, consideraron además que los anuncios realizados desde Buenos Aires no modificarán el cronograma previsto para Sea Lion.

"La Sociedad considera que no se prevé que los recientes acontecimientos tengan un impacto significativo en las actividades de desarrollo del Proyecto Sea Lion", indicaron las empresas en su comunicado.

La respuesta llegó después de la cadena nacional encabezada por Milei, en la que el presidente Milei anticipó una serie de medidas destinadas a endurecer las sanciones contra compañías vinculadas con actividades económicas en Malvinas sin autorización argentina.

El mandatario argentino anunció que el Gobierno avanzará con la inhabilitación para operar en territorio argentino de aquellas empresas involucradas, de manera directa o indirecta, en proyectos desarrollados en las islas.

Además, anticipó la firma de un decreto para acelerar la aplicación de sanciones y el envío al Congreso de un proyecto de ley destinado a incrementar las penalidades contra las compañías alcanzadas. (NA)