Traían vino desde Mendoza, siguieron al GPS y terminaron en un zanjón

Un camión de la empresa Andesmar Cargas quedó atascado este viernes a la altura del puente de Malvinas y el Canal, luego de ingresar al sector siguiendo las indicaciones del GPS.

Según explicaron los dos choferes que viajaban en el vehículo, ambos habían llegado desde Mendoza y no conocían la zona.

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De acuerdo con su relato, el sistema los derivó hacia un puente ubicado en ese sector y, durante la maniobra, no advirtieron la presencia de un zanjón que, según señalaron, no se encuentra tapado.

"Nos mandó el GPS por esta calle, nos confiamos y no nos dimos cuenta en la maniobra de que había un zanjón", explicaron los conductores.

El camión transportaba vino destinado a un cliente ubicado a unas cuatro cuadras del lugar.