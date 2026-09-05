Malvinas: estas son las empresas que serán sancionadas por actividades petroleras

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El listado incluye directores, accionistas, ejecutivos y firmas internacionales

El Gobierno de Javier Milei publicó un listado de 45 personas y empresas sancionadas por participar —de manera directa o indirecta— en actividades vinculadas a la explotación petrolera en las islas Malvinas, bajo administración británica.

La medida se enmarca en la política de "protección de los recursos naturales argentinos" y apunta a compañías que operan o financian proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en la cuenca norte del archipiélago.

El listado incluye directores, accionistas, ejecutivos y firmas internacionales que, según la Secretaría de Energía y la Cancillería, participan en actividades consideradas "ilegales" por el Estado argentino, dado que se desarrollan sin autorización de Buenos Aires y en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina.

Entre las empresas mencionadas figuran operadoras británicas y socios financieros de proyectos offshore que avanzaron en los últimos años con apoyo del gobierno isleño.

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Las sanciones implican prohibiciones de operar en Argentina, restricciones financieras y limitaciones para participar en licitaciones o acceder a permisos energéticos. También se establecen impedimentos para que las personas físicas ingresen al país o mantengan vínculos comerciales con empresas locales. El Gobierno sostuvo que estas medidas buscan "desincentivar la explotación unilateral" de recursos naturales en la zona en disputa.

El documento califica como ilegítimas licenciatarias a las empresas que buscan extraer petróleo de las Malvinas.

- Navitas Petroleum Development and Production Limited - ilegítima licenciataria - Reino Unido.

- Navitas Petroleum Atlantic Limited - ilegítima licenciataria - Reino Unido.

- Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd - Accionista de Navitas Petroleum LP - Israel.

- Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd - Accionista de Navitas Petroleum LP - Israel.

- The Phoenix Holdings Ltd / Phoenix Financial Ltd / The Phoenix Investments House Lt - Accionista de Navitas Petroleum LP - Israel.

- Meitav Investment House Ltd - Accionista de Navitas Petroleum LP - Israel.

- Gideon Abraham Tadmor Cohen - Accionista de Navitas Petroleum LP - Israel.

- Yacob Katz - Accionista de Navitas Petroleum LP - Israel.

- Jonathan Akiva Sternberg - Accionista de Navitas Petroleum LP - Israel.

- Boaz Yoel Cohen Tadmor - Accionista de Navitas Petroleum LP - Israel.

- Amit Kornhauser - Accionista de Navitas Petroleum LP - Israel.

- Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited - ilegítima licenciataria - Reino Unido.

- Rockhopper Exploration (Oil) Limited - ilegítima licenciataria - Reino Unido.

- Noked Capital Ltd - Accionista de Rockhopper Exploration PLC - Israel.

- Aedos Advisers (London) LLP - Accionista de Rockhopper Exploration PLC - Reino Unido.

- Exodus Management Israel Ltd (Brosh Capital Partners LP y Brosh Equity Partners LP) - Accionista de Rockhopper Exploration PLC - Israel.

- Ion Fund Management Ltd - Accionista de Rockhopper Exploration PLC - Israel.

- Samuel Moody - Accionista de Rockhopper Exploration PLC - Reino Unido.

- William Rees Perry - Accionista de Rockhopper Exploration PLC - Reino Unido.

- Alan Brimacombe - Accionista de Borders & Southern - Canadá.

- Zila Corporation - Accionista de Borders & Southern - Islas Vírgenes Británicas.

- Interactive Investor Limited - Accionista de Borders & Southern - Reino Unido.

- Mr H Mason - Accionista de Borders & Southern - Origen sin especificar.

- Mr Newlands - Accionista de Borders & Southern - Reino Unido.

- Mrs Newlands - Accionista de Borders & Southern - Reino Unido.

- Hargreaves Lansdown Asset Management Limited - Accionista de Borders & Southern - Reino Unido.

- Halifax Share Dealing Clients - Accionista de Borders & Southern - Reino Unido.

- JHI Associates Inc. - ilegítima licenciataria - Canadá.

- JHI Falklands Inc. - ilegítima licenciataria - Canadá.

- Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd - Accionista única de JHI - Canadá.

- CIBC Asset Mgt. - Accionista de Eco - Canadá.

- Canaccord Genuity Limited - Accionista de Eco - Reino Unido.

- Avanza Bank Holding AB - Accionista de Eco - Suecia.

- Moshe Peterburg - Accionista de Eco - Israel.

- Askar Alshinbayev - Accionista de Eco - Kazajistán.

- Coronation Fund - Accionista de Eco - Sudáfrica.

- Westmount Energy Limited - Accionista de Eco - Jersey (Islas del Canal).

- Borders & Southern Falkland Islands Limited - Ilegítima licenciataria - Reino Unido.

- Noble Corporation - Proveedor estratégico de infraestructura - Reino Unido.

- AP Moller Holding A/S - Accionista de Noble Corporation y Seatrium - Dinamarca.

- First Eagle Investment Management LLC - Accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited - Estados Unidos.

- Vanguard Portfolio Management LLC - Accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited - Estados Unidos.

- Dimensional Fund Advisors LP - Accionista de Noble Corporation, Seatrium Limited y Bristow Group Inc. - Estados Unidos.

- Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) - Analistas y asesores corporativos - Estados Unidos.

- Fugro NV - Proveedor de servicios - Países Bajos.

La publicación del listado se produjo días después de la cadena nacional en la que Milei reafirmó la posición argentina sobre Malvinas y anunció nuevas medidas para "proteger los intereses estratégicos en el Atlántico Sur". La decisión forma parte de una estrategia más amplia que incluye acciones diplomáticas, reclamos ante organismos internacionales y un refuerzo de la presencia argentina en la región.

El Gobierno británico no emitió una respuesta oficial inmediata, pero medios del Reino Unido señalaron que las empresas sancionadas seguirán operando bajo la legislación isleña y que Londres considera "legítimas" las actividades de exploración en el área.

La medida argentina, sin embargo, podría generar tensiones adicionales en la relación bilateral, especialmente en un contexto de creciente sensibilidad por la cuestión Malvinas. (NA)