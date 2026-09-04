Milei se volvió a enfocar en la economía: "Voy a redoblar al mango mi ortodoxia"

La 47° Conferencia Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) tuvo como orador de cierre a Javier Milei, que utilizó ese escenario -en el que estuvieron también el ministro Luis Caputo y otros funcionarios de la cartera de Economía- para ratificar su política monetaria y las medidas que apuntan al superávit fiscal.

En la ciudad de Posadas, y para explicar su razonamiento, Milei recordó que renunció a la jubilación que percibiría una vez que deje el cargo presidencial y remató: "No voy a cambiar ni mi política fiscal ni mi política cambiaria. Voy a seguir con equilibrio fiscal y apretando la cantidad de dinero hasta derrotar la inflación".

Proyectado un escenario posterior a su paso por el Sillón de Rivadavia señaló: "Yo después tengo que ganarme la vida en el sector privado. Si durante toda mi vida dije que iba a hacer algo, tuve la posibilidad de hacerlo y, por un capricho electoral, modifiqué mi forma de actuar, les digo que el precio de mis conferencias se vuelven cero". "Por lo tanto, es un incentivo que redoble al mango mi ortodoxia", explicó

Con la presencia de los gobernadores de Misiones (Hugo Passalacqua) y Catamarca (Raúl Jalil), además de miembros del Gabinete, el Presidente resaltó que la previsibilidad a los mercados no sólo se consigue prometiendo estabilidad sino "sacándonos a nosotros mismo como Estado la posibilidad de claudicar".

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En ese sentido, también apuntó: "No tiene sentido flexibilizar la política monetaria porque hace doce meses que la base monetaria no cambia y sin embargo todavía persiste la inflación, porque hay sobrante monetario", consideró y planteó que si cambiara su política monetaria "a la inflación la tendríamos a la vuelta de la esquina".

En cuanto a lo que pueda suceder el año que viene expresó: "Si replicamos un resultado parecido al del año pasado, vamos a tener mayoría en Diputados y estaríamos a dos senadores de tener quórum en el Senado, así que si con este Congreso hicimos todas esas reformas, abróchense los cinturones porque van a ver lo que es acelerar a fondo".

En su charla que duró más de una hora, también dijo que "llevamos 27 meses de crecimiento, en un contexto global más dificultoso, les guste o no a los inmundos periodistas".

Y en cuanto a la situación económica destacó que "un riesgo país bajo implica crédito mas accesible, mayor inversión y más puestos de trabajo genuino, es la diferencia entre que una ruta se haga o no".

Siguiendo con esa tónica, agregó: "Las inversiones del RIGI nos permiten posicionarnos a nivel geopolítico para avanzar en el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas".

En cuanto al tema central de la Convención del IAEF que fue abordado por distintos a locutores, la mora crediticia ratificó el rumbo planteado por el ministro Caputo minutos antes: "No funcionan los rescates de morososos, a las ocho semanas vuelven a tomar deuda, la gente aprende y sabe de lo que se trata, genera experiencia, si abortan eso dejar sin crédito a los que no pueden calificar en el segmento formal". (Ambito)