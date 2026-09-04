El dólar arrancó septiembre con cambios: a cuánto se consigue este viernes en Bahía

El mercado cambiario de Bahía Blanca presentó este viernes cotizaciones que mantienen al dólar en torno a los $1.500, con diferencias según el tipo de cambio y el segmento en el que se opere.

Según las referencias disponibles para la ciudad, el dólar oficial se ubicó en un promedio de $1.483,31 para la compra y $1.532,99 para la venta.

En el segmento informal, el dólar blue se ofreció aproximadamente a $1.556 para la venta y $1.528 para la compra, con una baja de $5 respecto de la referencia anterior.

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Por otra parte, el dólar MEP se encuentra cerca de los $1.528, mientras que el dólar tarjeta alcanza los $1.989, producto de los recargos aplicados a este tipo de operaciones.

Como referencia del mercado regional, el CREEBBA registró a comienzos de septiembre un valor de $1.535 para el dólar.

Las cotizaciones pueden presentar variaciones a lo largo de la jornada y diferencias entre bancos, casas de cambio y operadores.

Por su parte, el riesgo país argentino mostró este viernes una nueva disminución y se ubicó en 490 puntos básicos, de acuerdo con el índice EMBI elaborado por el banco de inversión JP Morgan.

El indicador registró una variación negativa del 0,81% durante la jornada, equivalente a una reducción de cuatro puntos respecto del cierre anterior, que había sido de 494.