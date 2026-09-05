Murió Alberto Iribarne, ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner

El ex ministro de Justicia y ex embajador argentino Alberto Iribarne falleció a los 75 años, según confirmaron sus familiares a través de un emotivo mensaje de despedida.

Dirigente de trayectoria histórica en el peronismo, Iribarne (1950-2026) ocupó diversos cargos de relevancia en la función pública a lo largo de las últimas décadas. Fue diputado nacional, convencional constituyente durante la reforma constitucional de 1994, ministro de Justicia y Derechos Humanos durante la gestión de Néstor Kirchner y embajador de la Argentina ante la República Oriental del Uruguay entre 2020 y 2023.

"Hombre afectuoso y solidario, de profundas convicciones, hizo del compromiso social y político una forma de vida y de servicio", señalaron sus hijos al dar a conocer la noticia, al tiempo que destacaron que asumió sus responsabilidades públicas "con la misma pasión y vocación con las que abrazó sus ideales".

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En el mensaje difundido para despedirlo, la familia remarcó su calidad personal más allá de los honores políticos: "Por sobre los cargos y los honores, nos queda el hombre: su generosidad, su palabra, sus enseñanzas y la huella que dejó en quienes compartieron su camino".

La noticia repercutió en el mundo de la política y en el peronismo. El ex ministro del Interior, Aníbal Fernández, expresó: “Que Dios te bendiga querido amigo”.

Por su parte, el diputado nacional y ex ministro de Defensa Agustín Rossi publicó en sus redes: “Falleció Alberto Iribarne. Defensor de la causa peronista siempre. Compañero consecuente con ideas, de gran calidez y bonhomia. Abrazo a sus compañeros y familiares”. (N/A)