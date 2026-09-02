El gobernador Kicillof recibió a representantes de pymes elaboradoras de biodiésel

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, con representantes de las pymes bonaerenses elaboradoras de biodiésel que están nucleadas en CEPREB (Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles).

Durante el encuentro, se abordó la situación del sector en el marco del proyecto que impulsa la senadora nacional Patricia Bullrich para derogar la Ley 27.640 de Biocombustibles. De aprobarse, se pondría en marcha un cronograma de reducción de la participación de las pymes en el mercado, lo que concentraría la actividad en seis grandes aceiteras del puerto de Rosario, según comunicaron.

Frente a ello, el Gobernador manifestó su rechazo a este proyecto y asumió el compromiso de defender el entramado productivo bonaerense y los puestos de trabajo en las economías regionales.

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Participaron Juan Carlos Bojanich (Biobahia – Grupo Bahía), Carlos A. Paredes (Aripar Cereales), Pablo Ezequiel Abad (Advanced Organic Materials), Gustavo Enrique Michelini (Agro M&G) y Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB.

Más Juan Ignacio Bojanich, Javier Barbagelatta, Miguel Gustavo Ariceta, Danilo Mengarelli, Juan Gualberto, Ernesto Tricarico y César Daniel Cárdenas, asesor legal de la cámara, en representación de las diez plantas radicadas en Ramallo, Pilar, Junín, Daireaux, Bahía Blanca y Saladillo.