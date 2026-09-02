Fracasó la paritaria de docentes universitarios: hoy hay paro a nivel nacional

La reunión paritaria entre el Gobierno y los gremios docentes universitarios terminó este martes sin acuerdo, luego de que las autoridades nacionales ofrecieran un aumento salarial del 3% para septiembre. Desde el Frente Sindical Universitario calificaron al ofrecimiento de “vergonzoso” y convocaron a un paro total de actividades para este miércoles.

“La paritaria ha quedado inconclusa. El ofrecimiento formal por parte del Gobierno nacional fue de un 3% de aumento para los salarios de los docentes universitarios”, afirmó Emiliano Cagnasi, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), quien participó del encuentro como representante de Fedun.

A pesar de la decisión, las facultades de la UBA estarán abiertas el miércoles, ya que la decisión de realizar un paro será de cada docente. Muchas de las sedes dictarán clases con normalidad.

La reunión se realizó en el marco de la paritaria nacional de la docencia universitaria y preuniversitaria, una instancia contemplada en la Ley de Financiamiento Universitario. El principal punto de conflicto fue la diferencia entre el incremento planteado por el Ejecutivo y la recomposición que reclaman los gremios a partir de lo establecido por esa norma.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Ministerio de Capital Humano confirmó que la propuesta oficial fue “un aumento del 3% en las remuneraciones correspondientes al mes de septiembre”, a sumarse al “incremento del 3% fijado para octubre, porcentaje acordado y comprometido formalmente en las mesas de negociación de junio”.

Nuevo paro docente

Los gremios que forman parte del Frente Sindical Universitario rechazaron el “vergonzoso aumento del 3% que ofreció el Gobierno nacional” y convocaron a un paro total de actividades para este miércoles.

“No fue una oferta, fue una provocación. CONADU junto a las demás Federaciones docentes acudimos a la convocatoria a paritarias con la determinación de recuperar lo perdido: 31,2% + agosto + los salarios adeudados y el abordaje del FONID. Además, planteamos que la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario”, señaló Clara Chevalier, Secretaria General de CONADU.

“No fue una oferta, fue una provocación. CONADU junto a las demás Federaciones docentes acudimos a la convocatoria a paritarias con la determinación de recuperar lo perdido: 31,2% + agosto + los salarios adeudados y el abordaje del FONID. Además, planteamos que la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario”, señaló Clara Chevalier, Secretaria General de CONADU.

El fracaso de la negociación abre ahora un nuevo escenario de conflicto. Cagnasi adelantó que este miércoles habrá definiciones sobre los próximos pasos del sector: “Seguramente, una vez que termine la paritaria, esta situación nos va a llevar a definir una medida de fuerza para el día de mañana”.

En paralelo, CONADU Histórica anunció un paro nacional de 24 horas para este miércoles. Oscar Vallejos, secretario adjunto de la federación y secretario de Formación de la CTA, sostuvo que el Gobierno convocó a la negociación “a los únicos efectos de ganar tiempo en la Justicia” y confirmó la huelga.

El dirigente informó además que el Frente Gremial Universitario volverá a analizar la continuidad del conflicto el jueves 3 de septiembre en Bariloche, en ocasión del plenario del Consejo Universitario Nacional, donde se discutirán nuevas medidas de fuerza. (TN)