De la ola virtual al desgaste: el desplome del interés digital sobre Milei

La hegemonía comunicacional que llevó a Javier Milei a la presidencia atraviesa su momento de mayor desgaste debido a una caída consistente de su relevancia en el ecosistema digital.

Un análisis de la conversación virtual reveló una pérdida de conexión entre la agenda del Gobierno y las preocupaciones de la sociedad, un fenómeno que funciona como síntoma de un debilitamiento en la opinión pública.

Según explicó el especialista Kevin Grunbaum, esta pérdida de interés se manifiesta en una reducción drástica de interacciones, me gusta, compartidos y comentarios. "La fatiga del fenómeno libertario responde a la falta de empatía temática, a fallas en la estrategia de comunicación y al impacto de diversos escándalos que erosionaron la narrativa antisistema", explicó.

Además, dijo que pese a que el Poder Ejecutivo perdió la capacidad de imponer sus propios temas, la oposición aún no logra capitalizar el descontento ni estructurar una figura con un volumen de conversación equiparable.

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El ecosistema digital registró una desaceleración en el volumen de menciones al mandatario durante los últimos doce meses. De acuerdo con Grunbaum, "hay una caída consistente, es decir, cada vez aparece menos el gobierno", lo cual refleja que la conversación sobre el Presidente "genera menos interés".

El consultor remarcó que, a diferencia de la campaña electoral de 2023 donde el discurso sobre la casta y la motosierra interpretaba el clima de época, "a Milei se lo empieza a percibir como uno más" y "los temas de los que habla el gobierno no son necesariamente los temas que le son relevantes a una sociedad en este momento".

A esta desconexión se sumó la repercusión de episodios polémicos como los casos $Libra, Andis, Espert y Adorni, sobre los cuales el especialista advirtió que "los casos de corrupción le quitaron a Milei ese distintivo que tenía él de bueno, no es un político más".

Al respecto, la impericia técnica en el manejo de la estrategia virtual también afectó la capilaridad del mensaje oficialista. Tras el alejamiento de Fernando Cerimedo de las redes libertarias y la asunción de Santiago Oria en la batalla cultural digital, la detección de errores en el uso de bots para viralizar publicaciones dañó la distribución orgánica.

Esta impericia expuso al mandatario a un posible Shadow Ban por parte de los algoritmos de las plataformas, reduciendo el alcance de sus contenidos. Grunbaum detalló que la capilaridad que permitía a la militancia replicar los mensajes "está dañada hoy" debido a las internas operativas y a "la dificultad de encontrar temas que efectivamente conecten con la sociedad", lo que obligó al Gobierno a actuar de forma reactiva en debates como la ley de extranjerización de tierras y la situación de los deudores morosos.

A pesar de la contracción en los niveles de interacción y del estancamiento de la imagen presidencial en las encuestas, la oposición no logró embanderarse con los reclamos sociales ni desplazar la centralidad del oficialismo.

El especialista concluyó que Milei mantiene un volumen de conversación superior al de cualquier otro político del plano local e incluso al de diversos líderes internacionales, pero remarcó que el escenario cambió porque "Milei cambió" al convertirse en parte del sistema.

En este contexto de necesidades económicas insatisfechas, los escándalos desnudaron los problemas de gestión de un Gobierno que hoy enfrenta severas dificultades para fijar la agenda pública y conectar con las demandas de la ciudadanía. (con información de NA)