Máximo Kirchner: "Tenemos que hablar menos de algunos quilombos que tenemos"

A cuatro años del intento de asesinato de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner cuestionó a los dirigentes que sostienen que la expresidenta “ya fue” y no acompañan su pedido para volver a competir en elecciones, y reclamó que el peronismo deje de concentrarse en sus disputas internas. “Tenemos que hablar menos de algunos quilombos que tenemos y más de explicar a la gente lo que pasa con este tipo de modelos económicos”, sostuvo este martes en San José 1111.

El jefe de La Cámpora también criticó al Poder Judicial por el tratamiento que recibió Cristina Kirchner después del atentado y reivindicó los años de gobierno del kirchnerismo frente a la situación económica actual.

En paralelo, planteó las perspectivas hacia 2027. “Tenemos una oportunidad, que podemos generar nuevamente una propuesta que contenga a millones de argentinos y argentinas”, afirmó.

La discusión sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a competir electoralmente ocupó uno de los primeros tramos de su intervención. El líder de La Cámpora destacó que su madre continúa preparándose y sostuvo que no encara su situación desde la autocompasión. “Esa compañera que todos los días disciplinadamente hace gimnasia, lee todo, estudia, se prepara, nos está diciendo que no nos quebremos, que puede haber momentos duros y difíciles”, afirmó.

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A partir de esa descripción, apuntó contra quienes consideran que la expresidenta perdió respaldo electoral, pero no acompañan su reclamo para presentarse en elecciones. “Por eso llama la atención que muchos de esos que dicen que Cristina ya fue no acompañen el pedido para que pueda presentarse en elecciones”, sostuvo.

“Si ellos tienen razón y nadie quiere a la compañera, ¿qué más lindo que arrasarla en una elección?”, afirmó. Y sostuvo que el impedimento no recae solamente sobre Cristina Kirchner, sino también sobre quienes pretenden votarla. “No está proscripta Cristina. Estamos proscriptos y proscritas los y las que la queremos votar”, dijo.

El atentado y el Poder Judicial

Al recordar el ataque ocurrido el 1 de septiembre de 2022, Máximo Kirchner puso el acento en la investigación sobre quienes estuvieron detrás de su planificación y financiamiento. Sostuvo que esas personas permanecen fuera del alcance de la Justicia y cuestionó que el Poder Judicial no haya avanzado, según su mirada, en determinar cómo se organizó el atentado.

La situación de Cristina fue contrastada con el tratamiento que recibió el expresidente Fernando de la Rúa después de la crisis de 2001. “¿Cómo se puede entender que quien gobernó la Argentina como De la Rúa y la sumió en el caos económico, en la pobreza, en la crueldad, que empujó a miles de familias afuera del mapa, a miles de pibes a los comedores a comer porque en su casa no había comida, que se fue con 50 muertos, el Poder Judicial argentino ni siquiera le haya hecho cosquillas?”, preguntó.

El dirigente también reivindicó los ocho años de Cristina en la Casa Rosada y recordó la movilización que acompañó el final de su segundo mandato. “Se fue con la plaza llena de vida y alegría”, afirmó. En contraposición, señaló que De la Rúa había sido presentado por parte de los medios como una figura honesta pese a que, según planteó, representaba el mismo modelo económico.

“Hay que tener cuidado con las engañapichangas”, advirtió. La referencia quedó ligada además al calendario electoral, ya que recordó que falta un año para las PASO.

Las críticas al peronismo

La situación económica ocupó buena parte del tramo final del discurso. Máximo Kirchner sostuvo que el deterioro alcanza a familias con distintas identidades políticas y describió una pérdida de expectativas entre los jóvenes, dificultades para sostener los gastos cotidianos y personas que buscan oportunidades fuera del país.

“La crisis económica no mira qué votás y a qué partido afiliado estás”, afirmó. A partir de esa idea, reclamó recuperar los vínculos personales y sociales. “Necesitamos mirarnos a la cara, necesitamos debatir frontalmente. Necesitamos volver a darnos una oportunidad porque nuestro país lo merece”, sostuvo.

En esa línea, lanzó una crítica a la capacidad del peronismo para discutir las promesas económicas de Milei. “A los argentinos y argentinas les mintieron. Les dijeron que iban a dolarizar sus ingresos y nosotros no supimos desmontar esa mentira”, afirmó.

Máximo Kirchner pidió una fuerza política capaz de sostener el vínculo con la sociedad incluso por fuera de los períodos electorales. “Más que pensar en términos electorales, ser militantes en cada lugar es tender la mano a cada argentino y argentina hasta el día que este gobierno cambie”, afirmó.

También retomó la idea de la necesidad de revisar las propias prácticas del peronismo y construir una organización con capacidad para sostener una propuesta política. “No es suficiente con aquello que fuimos, no alcanza con lo que somos. Tenemos que ser una fuerza política organizada, decidida, capaz de cumplir con aquello a lo que se compromete en una elección”, sostuvo. (con información de TN)