Citaron a Cristina y a Máximo Kirchner a indagatoria por la causa Hotesur-Los Sauces

La investigación es sobre presuntos mecanismos de "retornos" o sobornos vinculados a la obra pública

Citaron a Cristina Fernández de Kirchner y a Máximo Kirchner a una audiencia por la causa Hotesur-Los Sauces.

La expresidenta y su hijo deberán presentarse el próximo viernes 4 de septiembre a las 10 en Comodoro Py.

La investigación es sobre presuntos mecanismos de "retornos" o sobornos vinculados a la obra pública. Ambos están acusados por lavado de dinero y asociación ilícita.

El juicio oral comenzaría antes de fin de año, con un ritmo más intenso: dos o tres jornadas semanales y presencialidad.