Detuvieron a “Bebote” Álvarez por una causa de narcotráfico internacional

Pablo “Bebote” Álvarez, histórico jefe de la barra brava de Independiente, fue detenido este viernes por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina.

"Bebote" está acusado de integrar una organización narcocriminal de alcance internacional vinculada con el tráfico de drogas de diseño desde España y el ingreso de cocaína desde Bolivia.

La detención fue confirmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien comunicó el procedimiento a través de sus redes sociales. Álvarez quedó a disposición de la Justicia en el marco de una investigación sobre una estructura dedicada al tráfico y distribución de estupefacientes.

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“BEBOTE ÁLVAREZ, PRESO. Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente, ‘Bebote’ Álvarez, acusado de integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia”, publicó Monteoliva.

La ministra cerró su mensaje con una referencia directa al pasado de Álvarez en las tribunas: “Final del partido para Bebote. El que las hace, las paga”.

La investigación está vinculada con una organización dedicada a la circulación internacional de cocaína y drogas sintéticas. La Policía Federal viene desarrollando operativos contra una estructura que enviaba sustancias como MDMA, metanfetaminas y cocaína hacia distintos países europeos, además de mantener ramificaciones y circuitos de distribución dentro del territorio argentino.

Álvarez fue durante años una de las figuras más conocidas de la barra de Independiente y acumuló diferentes causas judiciales vinculadas con su actividad alrededor del club. Entre sus antecedentes se encuentra una condena a tres años y medio de prisión por la tentativa de extorsión contra el entonces entrenador Ariel Holan, ocurrida en 2017.

La nueva detención se produce ahora dentro de una investigación por narcotráfico internacional, una causa diferente a los expedientes judiciales que anteriormente involucraron al exjefe de la barra por hechos relacionados con el fútbol. (NA)