LLA reordena su conducción en Diputados bonaerenses

La Libertad Avanza (LLA) reordenó su conducción en la Cámara de Diputados bonaerense a partir de un acuerdo entre los sectores referenciados en Karina Milei y Santiago Caputo, que derivó en un reparto de responsabilidades dentro de uno de los principales bloques opositores al gobernador Axel Kicillof.

El cambio quedó formalizado durante la sesión de este jueves, cuando Juanes Osaba asumió como presidente del bloque de LLA, integrado por 20 diputados, en reemplazo de Agustín Romo, quien pasó a ocupar una de las vicepresidencias de la Cámara baja provincial.

La nueva distribución apunta a ordenar el funcionamiento parlamentario y otorgar responsabilidades institucionales a los diferentes sectores que integran el espacio libertario bonaerense. Osaba quedó a cargo de la conducción política y legislativa de la bancada, mientras que Romo sumó representación para LLA dentro de las autoridades de Diputados.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El movimiento se concretó después de varios meses de conversaciones entre los distintos sectores internos y terminó con un entendimiento entre las terminales políticas de Karina Milei y Santiago Caputo.

El propio Caputo celebró públicamente la designación de Romo una vez formalizado el cambio de autoridades, en una señal del acuerdo alcanzado para distribuir los principales lugares legislativos.

Osaba, dirigente platense cercano al armado que responde a la secretaria general de la Presidencia en territorio bonaerense, ganó protagonismo en los últimos meses por sus cuestionamientos a la administración de Kicillof, particularmente por la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

El legislador también impulsó la implementación de la Boleta Única de Papel en la provincia de Buenos Aires, uno de los temas que el espacio libertario pretende instalar en la agenda legislativa.

Romo, en tanto, es uno de los principales referentes de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación identificada con Santiago Caputo. Con el nuevo esquema dejó la conducción cotidiana de la bancada para asumir un cargo institucional dentro de la Cámara.

La reorganización busca equilibrar la representación de los diferentes sectores de LLA y fortalecer la coordinación parlamentaria frente al oficialismo provincial, mientras el espacio libertario avanza en su construcción política en territorio bonaerense con la mirada puesta en 2027. (N/A)