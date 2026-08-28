La ANMAT prohibió todos los productos de una marca de limpieza: cuál es

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que quedó prohibido en todo el país el uso, la venta, la publicidad y la distribución de todos los productos de limpieza de una reconocida marca que eran ofrecidos al público sin contar con registros sanitarios vigentes.

¿Cuál es la marca?

Mediante la Disposición 5292/26 quedaron prohibidos los productos identificados como limpiadores, eliminadores de olores, desinfectantes, aromatizantes y de acabado de superficies, y todo otro producto domisanitario de la marca “QUALIBEST”.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la medida fue tomada luego de verificar que los productos no se encontraban inscriptos ante la ANMAT. Además, tampoco se identificó un establecimiento responsable de los mismos, habilitado por dicho organismo.

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Asimismo, se constató que las firmas Quali Química S.R.L. y Química Erpe S.R.L., que habían inscripto oportunamente productos de la marca “Qualibest”, actualmente tienen dadas de baja sus inscripciones en el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios (RNE), y en consecuencia también los registros de sus productos.

Por otra parte, la Autoridad Sanitaria de la provincia de Buenos Aires informó que los productos involucrados tampoco se encontraban registrados en esa jurisdicción.

En ese sentido, se desconocen las condiciones de manufactura y formulación de los productos, por lo que no pueden garantizarse su calidad, seguridad y eficacia. (N/A)