¿Ahorros o deudas? Casi la mitad de los hogares argentinos no llega a fin de mes

El 47,7% de los hogares argentinos no llega a fin de mes y debe recurrir a ahorros o deudas para subsistir, de acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande.

El texto señala que ante la necesidad de mayores fondos para afrontar los gastos diarios, el 36,1% de los hogares recurrió a los ahorros para llegar a fin de mes. Este registro representa el valor más alto de los últimos diez años, con la única excepción de 2024.

De esta manera, 3.690.760 hogares, donde habitan unas 11,1 millones de personas, debieron recurrir a sus ahorros de manera forzada en el primer trimestre del año, lo que implica una suba del 18,1% en comparación con el primer trimestre de 2023 y un 0,84% frente a principios de 2025.

El reporte expuso que el endeudamiento se consolidó como la estrategia más requerida por los argentinos, afectando ya a 2,5 millones de hogares que toman deudas solo para subsistir el día a día, y lo catalogó en tres modalidades:

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Deuda informal: afecta de manera exclusiva a 1.051.890 hogares, mientras que si se contempla el porcentaje total de hogares que recurrieron a conocidos (incluyendo a quienes también se endeudaron con bancos) la cifra alcanza al 16,2% (1.655.833 familias). Este indicador informal creció un 17,3% frente al primer trimestre de 2023.



Con entidades financieras: afecta exclusivamente a 901.860 hogares, elevándose al 14,8% de las familias (1.505.803 hogares) al analizar el total general de endeudamiento bancario. Este endeudamiento tuvo un alza del 55,9% respecto a 2023 y de un 15,6% frente al mismo período de 2025.



Doble endeudamiento: un total de 603.943 hogares debió endeudarse de ambas maneras simultáneamente para cubrir sus gastos. Esta situación de vulnerabilidad extrema se disparó un 117,9% frente al primer trimestre de 2023, sumando 326.810 nuevos hogares a esta condición crítica en tres años.

El informe también destaca que el 9,8% de los hogares, es decir 999.291 familias, tuvo que vender pertenencias para poder llegar a fin de mes. Aunque es la estrategia menos utilizada en términos globales, es la segunda que más creció, registrando un aumento del 35,4% con respecto a principios de 2023. Esto representa un incremento de 261 mil hogares desprendiéndose de sus bienes en los últimos dos años.

Por otro lado, se indica que la brecha salarial de género se ha profundizado desde el cambio de gestión. La necesidad de recurrir a estrategias complementarias creció 6,4 puntos porcentuales (p.p.) en hogares con jefatura femenina, el doble del incremento registrado en hogares liderados por varones (3,2 p.p.).

En el caso de los adultos mayores y jubilados, el reporte remarcó que es uno de los grupos donde más avanza el problema debido a la caída del 30% en las jubilaciones mínimas desde el cambio de gestión y al aumento de prepagas y medicamentos.

Esto provocó que el 41% de los hogares con jefatura de 66 años o más deba aplicar estrategias de ingresos, lo que implica un aumento de 7,1 p.p. contra 2023, forzando a muchos de ellos a retornar al mercado laboral. En tanto, los hogares dirigidos por personas de entre 51 y 65 años marcaron el pico de vulnerabilidad con un 49,8% de despliegue de estrategias.

Entre los hogares de ingresos medios, el 51,9% no logra cubrir sus cuentas mensuales con sus sueldos. Para este sector, la principal salida es quemar ahorros (40,3%) y endeudarse con bancos (18,8%, el nivel más alto de todos los deciles). En contraste, en los sectores de bajos ingresos predomina el endeudamiento informal con conocidos (20,4%).

Al trazar el diagnóstico de este escenario, desde el IAG señalaron que el motivo principal es la pérdida del poder adquisitivo. Al respecto, precisaron que el salario real del sector privado registrado perdió en el primer trimestre un 5,4% de su poder de compra frente a 2023, el sector público provincial retrocedió un 14,8%, y los trabajadores del sector público nacional sufrieron un derrumbe del 38,2%.

Asimismo, el cambio en los precios relativos redujo el ingreso disponible debido al encarecimiento de los servicios públicos sobre los bienes. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el gasto promedio de una factura de luz, gas, agua y carga de transporte SUBE pasó de representar el 5,4% de un salario mediano registrado en 2023 a duplicar su peso, absorbiendo actualmente el 10,1% de los ingresos de los hogares. (con información de NA)