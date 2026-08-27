Cuál es el único producto de Apple que bajará de precio en 2026

Apple acaba de anunciar la fecha en la que presentará los iPhone de 2026, incluyendo su primer teléfono plegable, además de sorpresas en su catálogo, entre ellas una rumoreada pantalla inteligente y un modelo de sus auriculares con cámara integrada.

Según los insiders de la industria tecnológica, el aumento de precios que la compañía de Cupertino aplicó recientemente en varios de sus productos se replicarán en los nuevos celulares. Para desprevenidos, la empresa de la manzana mordida es una de las tantas tecnológicas perjudicadas por la crisis de RAM que ha decidido trasladar parte del problema a los consumidores.

En ese marco, solamente una propuesta de la marca será más barata, este año.

¿Cuál es el único producto de Apple que bajará de precio?

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En junio, poco antes de anunciar incrementos en el precio de sus productos, el saliente CEO de Apple, Tim Cook, dijo: “Hay menos oferta en un momento en que los consumidores demandan dispositivos y los fabricantes de memoria están trasladando enormes aumentos de precios. Definitivamente necesitamos que los precios y la oferta de memoria vuelvan a niveles razonables para los productos de consumo. Esa es la clave”.

Mientras esperamos que la firma estadounidense informe aumentos en los iPhone, cuando los teléfonos se anuncien el 9 de septiembre; hay un único producto de Apple que baja de precio.

Según cuenta el sitio Phone Arena, la excepción a la regla es un paño para pulir pantallas que ahora cuesta 10 dólares menos. En una actualización, el trapito se ofrece por 9 dólares, en lugar de los 19 que costaba anteriormente.

La rebaja no va en desmedro de las capacidades de este producto sencillo. La fuente señala que parece exactamente igual que el modelo anterior, fabricado con una tela suave y no abrasiva, útil para la limpieza de los dispositivos. Una opción no especificada es que el paño se más pequeño.

Naturalmente, esta rebaja pasará desapercibida ahora que todas las miradas apuntan al evento de septiembre, que tendrá como gran protagonista al iPhone Ultra, el esperado y rumoreado teléfono plegable de Apple.

¿Qué es la crisis del RAM y por qué afecta a los fabricantes de tecnología?

Se trata de un fenómeno global que no solo afecta a la producción de componentes RAM, sino a los de memoria en general. La crisis radica en una escasez global en la cadena de suministro de esos componentes.

La situación crítica no se debe a falta de materiales o cierres de fábricas, tal como ocurrió en el pasado, sino a cambios notables en el mercado. Simplificando, podemos decir que la nueva inteligencia artificial es la gran culpable.

El boom protagonizado por esas tecnologías trajo consigo una alta demanda por parte de empresas que desarrollan IA y de los centros de datos, que precisan grandes cantidades de memoria y procesamiento. En tal escenario, los fabricantes de esos componentes enfocaron su producción en los tipos de memoria específicos que requiere la inteligencia artificial.

¿La consecuencia? Al destinar los esfuerzos a ese ámbito, la producción de RAM se contrajo. En este contexto, el mercado repite un comportamiento ya conocido: cuanto menor es la oferta, mayor es la demanda y por ende aumentan en los precios. (con información de TN)