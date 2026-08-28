El BID financiará planes de producción de litio en Salta y Catamarca

El BID financiará planes de producción de litio en las provincias de Salta y Catamarca con un aporte de US$700 millones. La entidad otorgará el préstamo para el proyecto Sal de Oro en el Salar del Hombre Muerto, el cual prevé producir 48.000 toneladas anuales del mineral.

La explotación se encuentra entre las provincias de Salta y Catamarca, precisó el comunicado que procesó Agencia Noticias Argentinas. La operación respaldará la puesta en marcha y el aumento gradual de producción en dos plantas de la firma: una de hidróxido y otra de carbonato de litio.

Este último desarrollo está incluido dentro del "Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones" (RIGI) de Argentina.

Cuando alcance su fase de plena operación, se prevé que Sal de Oro produzca y exporte cerca de 48.000 toneladas anuales de productos de litio, genere "alrededor de 620 empleos permanentes formales e impulse oportunidades para proveedores locales de bienes y servicios.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La entidad detalló que el esquema financiero combina un "préstamo A de BID Invest por hasta US$250 millones" con la posible movilización de "hasta US$450 millones adicionales de instituciones financieras internacionales".

Esta facilidad crediticia está diseñada para "apoyar las necesidades de corto plazo del proyecto durante su etapa de puesta en marcha y escalamiento operativo".

Sobre el impacto regional, el gerente general de BID Invest, James Scriven, declaró formalmente mediante un comunicado que "esta operación refleja el compromiso de BID Invest con el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos en la región”. (N/A)