Fracasó la reunión del Consejo del Salario y el Gobierno definirá por su cuenta el nuevo monto

El Consejo del Salario no logró un acuerdo para establecer el nuevo mínimo en las remuneraciones y el nuevo mínimo será establecido por el Gobierno.

Los gremios solicitaron un mínimo de $ 911.000, mientras que los empresarios ofrecieron $ 400.000.

A la fecha el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) es de $376.600, cifra a la que se llegó aplicando el cronograma de ajustes que se había fijado en la reunión de noviembre de 2025.

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Este valor es una referencia que, además de fijar una remuneración básica, sirve para la determinación de algunos programas sociales, prestaciones y subsidios.

La conversación se dio en medio de una solapada intención del gobierno nacional de lograr que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $ 800.000, lo que representaría un bruto cercano a $ 1.100.000.

Si bien este tema no estuvo en la agenda del encuentro que se realizó este mediodía, la discusión quedó flotando luego que en las últimas horas la Secretaría de Trabajo hiciera trascender la intención del gobierno nacional.

De la reunión que se realizó por zoom participaron:

Sector Empleador:

UIA

Juan José Etala

José Luis Zapata

Horacio Martínez

CAC

Ricardo Diab

Juan Massi

Sector Trabajador

CGT

Jorge Solá

Cristian Jerónimo

Octavio Argüello

Luna Villar

CTA

Claudio Mani

Hugo Yasky

Hugo Ernesto Godoy

Ricardo Peidro

Asesores técnicos

UIA

Laura Giménez

Mariela Suárez

ADEBA

Andrés Valls

Bolsa de Comercio

Eduardo Viñales

Martín Dilullo

CTA (trabajadores)

Cecilia Garriga

CTA (autónoma)

Daniel Jorajuría