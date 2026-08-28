Ritondo confirmó que el PRO buscará reelegir donde ya gobierna y evitó ponerle fecha al acuerdo con LLA
Así lo expresó esta mañana en diálogo con Radio Rivadavia el titular de la bancada en Diputados del partido que preside Mauricio Macri.
El jefe de la bancada PRO en Diputados, Cristian Ritondo, evitó ponerle fecha al acuerdo electoral con La Libertad Avanza de cara a las elecciones generales de 2027, pero sí confirmó que buscarán reelegir en los distritos que ya gobiernan.
Así lo expresó Ritondo en diálogo con radio Rivadavia: "Por supuesto que donde gobierna el PRO nosotros no solo queremos (reelegir), sino que tenemos los mejores hombres y capacidad de haber demostrado gestión para que sigan gobernando. Eso todavía no está en la mesa, pero entendemos que es así. Lo damos casi por hecho".
En referencia a fechas para concretar el acuerdo, dijo: "Yo no defino fechas, lo que digo es que me parece que cuanto más claro esté el horizonte político eso le da más certidumbre a la Argentina de lo que va a pasar el año que viene".
"Estamos trabajando en esa dirección. No nos pusimos fechas, lógicamente nos pusimos a trabajar para tener un acuerdo importante para el año que viene", siguió el titular del bloque del partido que preside a nivel nacional el ex presidente y fundador, Mauricio Macri.
Ayer, Ritondo, junto el secretario general del PRO a nivel nacional, Fernando de Andreis, fueron recibidos en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y Eduardo Menem.
Fue el segundo encuentro entre la cúpula de ambos partidos donde se ratificaron los acuerdos programáticos en torno al rumbo económico y se avanzaron en las conversaciones para armar un posible frente electoral conjunto, aunque persisten diferencias respecto de qué hacer con las PASO.
Mientras que el Gobierno busca aunar voluntades para eliminar o al menos suspender las primarias obligatorias, en el PRO no convence la propuesta, aunque no cierran las puertas del todo. (N/A)