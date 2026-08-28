Leve suba de los alimentos en el final del mes, mejoran las expectativas de desinflación
Informes privados aseguran que agosto cierra con variaciones menores en productos básicos.
El precio de los alimentos mostró leves variaciones en el cierre de agosto y apuntala las proyecciones que indican que la inflación del mes estará por debajo de 2%.
Un informe de la consultora LCG indicó que los productos básicos subieron apenas 0,1% en la última semana de agosto, con lo cual la variación de los cuatro últimos períodos es de 1,1%.
Para este resultado influyó la estabilidad del precio de la carne y una reducción de 0,8% en verduras y de 1,1% en frutas.
En tanto, con cierre del relevamiento el 24 de agosto, Eco Go indicó que los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,3%.
“La inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 1,1% para julio. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,1%), la inflación del rubro alimentos es de 1,1%”, señaló la firma que lidera Marina Dal Poggetto.
El BID financiará planes de producción de litio en Salta y Catamarca
Estos informes sustentan las estimaciones de que este mes la inflación estará por debajo del 2,1% de julio.
El pronóstico más optimista lo tiene la Fundación Libertad y Progreso con 1,4%, y el más alto es el de Equilibra que la ubica en 2,1% similar a julio.
En el medio están Orlando J. Ferreres & Asociados y C&T con 1,5%, Eco Go con 1,5% y Analytica con 1,7%.
El Gobierno apuesta gran parte del éxito de su plan a que la inflación continúe cayendo y de esta manera apuntalar los ingresos.
Trascendió la intención de llevar el salario mínimo a unos $ 800.000 en mano, pero los sectores a los que se apunta son aquellos con mayores problemas de demanda como el gastronómico, el textil y la construcción. (NA)