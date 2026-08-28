Leve suba de los alimentos en el final del mes, mejoran las expectativas de desinflación

El precio de los alimentos mostró leves variaciones en el cierre de agosto y apuntala las proyecciones que indican que la inflación del mes estará por debajo de 2%.

Un informe de la consultora LCG indicó que los productos básicos subieron apenas 0,1% en la última semana de agosto, con lo cual la variación de los cuatro últimos períodos es de 1,1%.

Para este resultado influyó la estabilidad del precio de la carne y una reducción de 0,8% en verduras y de 1,1% en frutas.

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En tanto, con cierre del relevamiento el 24 de agosto, Eco Go indicó que los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,3%.

“La inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 1,1% para julio. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,1%), la inflación del rubro alimentos es de 1,1%”, señaló la firma que lidera Marina Dal Poggetto.

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Estos informes sustentan las estimaciones de que este mes la inflación estará por debajo del 2,1% de julio.

El pronóstico más optimista lo tiene la Fundación Libertad y Progreso con 1,4%, y el más alto es el de Equilibra que la ubica en 2,1% similar a julio.

En el medio están Orlando J. Ferreres & Asociados y C&T con 1,5%, Eco Go con 1,5% y Analytica con 1,7%.

El Gobierno apuesta gran parte del éxito de su plan a que la inflación continúe cayendo y de esta manera apuntalar los ingresos.

Trascendió la intención de llevar el salario mínimo a unos $ 800.000 en mano, pero los sectores a los que se apunta son aquellos con mayores problemas de demanda como el gastronómico, el textil y la construcción. (NA)