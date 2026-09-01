La tobillera electrónica de Cristina no puede precisar en qué lugar del edificio se encuentra

Cristina Kirchner realizó sólo tres salidas a la terraza del edificio en el que cumple prisión domiciliaria desde septiembre de 2025, según lo registrado en la tobillera electrónica, un dispositivo que no precisa en qué lugares del edificio se encuentra la expresidenta sino que sólo puede brindar una ubicación geográfica correspondiente al inmueble o sus inmediaciones.

La información surge de un informe elaborado por la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) a raíz de un pedido al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que quería saber qué movimientos hizo la exmandataria dentro del edificio de San José 1.111 y hasta dónde llega el control de la vigilancia electrónica.

Según la DAPVE, los egresos hacia la terraza fueron tres y ocurrieron el 9, 10 y 30 de marzo de 2026.

Sin embargo, aclaró que el sistema de GPS no permite saber en qué parte del inmueble se encuentra la exjefa de Estado, es decir, no puede determinar si la exjefa de Estado se encuentra dentro del departamento, en la terraza, en un pasillo, en una escalera o en otro piso.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La primera salida fue el 9 de marzo entre las 18.29 y las 19.01 por un total de 32 minutos. La segunda tuvo lugar el 10 de marzo, desde las 17.26 hasta las 17.44 y duró 18 minutos. La tercera, el 30 de marzo, entre las 18.04 y las 18.14 por 10 minutos.

El informe aseveró que solo se registraron esas tres salidas, que no hubo otros egresos con destino a la terraza.

Cómo es la tobillera

El dispositivo que usa Cristina es una tobillera electrónica que se conecta por radiofrecuencia con una unidad fija instalada en el domicilio donde cumple prisión domiciliaria.

Ese dispositivo establece una “cerca virtual” y emite una alerta automática cuando la persona, en este caso Cristina, sale del rango determinado.

En consecuencia, toda salida del perímetro establecido para el domicilio queda registrado como un evento del sistema, sin importar el punto físico exacto por el que se origine. (con información de NA)