Quién es quién en las licitaciones viales: nombres y contratos billonarios

Tres grupos empresariales se quedaron con el 60% de la recaudación total de las rutas privatizadas tras la adjudicación de los primeros 9.000 kilómetros concesionados por el Gobierno nacional.

En total, los concesionarios de estos tramos recaudarían solo por el cobro de peajes $518 mil millones por año, lo que a dólar oficial equivale a US$343 millones, constituyendo un negocio de al menos $10 billones, o US$6.800 millones, durante el período de 20 años que estipula el contrato, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, no ejecuta el dinero para el mantenimiento de los corredores.

El gran ganador de la compulsa fue el grupo Cartellone, cuyo presidente y CEO es Alejandro Cartellone, que se quedará con un negocio de $135 mil millones por año mediante dos empresas: Autovía Construcciones y Servicios, y José Cartellone Construcciones Civiles.

La primera se quedó con el Tramo Oriental por una tarifa de $ 2.945 sin IVA para gestionar las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que incluyen las estaciones Zárate, Colonia Elía, Yeruá y Piedritas por un total de $97,4 mil millones, al tiempo que logró el Tramo Noroeste junto a Vapeu SRL y Guigivan SRL por $21,3 mil millones con una tarifa de $ 2.285.

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Por su parte, la firma José Cartellone Construcciones Civiles SA resultó adjudicada para el Tramo Centro Norte por una oferta de $ 2.175 que le reportará $16 mil millones por las barreras de Ceres y Fernández, pese a figurar en la central de deudores del Banco Central de la República Argentina con una deuda irrecuperable con el Banco Nación superior a los $16 mil millones.

En el segundo puesto se ubicó el grupo oferente compuesto por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco, cuyo socio mayoritario es precedido por Sebastián Galluzzo, el cual obtuvo el tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur con una tarifa ofertada de $ 997 para operar las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Ricchieri y Jorge Newbery, y las rutas nacionales 3, 205 y 226, alcanzando una facturación anual de $128 mil millones en el corredor de mayor recaudación.

El tercer lugar correspondió a la unión de empresas Basaa y Cecosa, encabezada por Horacio Miró, que logró el Tramo Puntano tras ofertar $1.440,08 para generar $36 mil millones al año en las cabinas de Larena, Solís, Venado Tuerto y Sampacho.

Asimismo, las firmas Obring, Pitón y Rovial obtuvieron el Tramo Chaco-Santa Fe y el Tramo Conexión Puente Rosario–Victoria en UTE con Edeca y Pietroboni por una tarifa de $2.798,18, obteniendo $12 mil millones anuales.

Además de garantizar un ingreso tributario mínimo de $109 mil millones por año en concepto de IVA para el Estado, las compañías cuentan con la previsión en pliegos para instalar nuevos peajes y aplicar actualizaciones tarifarias regulares.

Del mismo modo, el contrato de explotación las faculta, previa habilitación de Vialidad Nacional, a desarrollar emprendimientos comerciales en los predios concesionados, que incluyen estaciones de servicio, paradores de camiones, paradores de transporte de pasajeros, centros logísticos, depósitos fiscales, locales gastronómicos, hoteles, sucursales bancarias, cajeros automáticos, redes de fibra óptica, antenas de telecomunicaciones y refugios de transporte público. (con información de NA)