El jefe de Comunicación Digital de Milei provocó una crisis diplomática con China: la respuesta de Pekín

El director de Comunicación Digital del Gobierno, Juan Pablo Carreira, conocido en las redes sociales como “Juan Doe”, abrió este martes un conflicto diplomático con China, país al que responsabilizó por la reciente catástrofe ocurrida en Nepal, que causó un millar de muertos y miles de desaparecidos.

Carreira sostuvo en su cuenta de X que una empresa estatal china estaba construyendo una mega-instalación hidroeléctrica junto a un glaciar en la frontera con Nepal y atribuyó a “los típicos fallos de la organización estatal de la actividad industrial” el desastre, al que calificó como “el mayor colapso de una construcción civil que se tenga registro”.

El funcionario, responsable de la cuenta Oficina de Respuesta Oficial, también vinculó el episodio con otros desastres históricos que atribuyó a la gestión de los regímenes comunistas y concluyó su publicación con una fuerte definición política: “El comunismo mata. El Partido Comunista vestido de ‘empresario’ mata”.

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La publicación provocó una dura respuesta de la Embajada de China en la Argentina, que difundió una declaración de su portavoz en la que cuestionó directamente al funcionario argentino, aunque sin mencionarlo por su nombre.

La representación diplomática china afirmó que, mientras Nepal y China desarrollaban tareas de rescate y asistencia por la catástrofe, “cierto funcionario argentino, movido por prejuicios ideológicos sesgados, difunde maliciosamente rumores para difamar al Partido Comunista de China y manchar la imagen internacional de China”.

Ante esas acusaciones, la Embajada señaló que “la parte china se opone firmemente a ello y no lo acepta en absoluto”, en una respuesta que elevó el episodio del plano de una controversia en redes sociales a una cuestión que involucra directamente a la relación entre ambos países.

Respecto de las causas de la catástrofe, la Embajada sostuvo que expertos y organismos oficiales de China y Nepal realizaron evaluaciones y análisis y que esas investigaciones apuntan a que el desastre fue provocado por “el desprendimiento de un glaciar de gran altitud situado en territorio nepalí”.

En ese sentido, la representación china acusó al funcionario argentino de formular “especulaciones malintencionadas carentes de fundamento” y le reclamó que modifique de inmediato su actitud y ponga fin a ese tipo de afirmaciones.

La Embajada también cuestionó la utilización política del desastre natural y exhortó a Carreira a “dejar de politizar o instrumentalizar las catástrofes naturales”, al tiempo que advirtió sobre las consecuencias que este tipo de episodios podrían tener para los vínculos bilaterales.

En el último párrafo de su declaración, la representación diplomática china expresó que su reclamo apunta también a “evitar daños a las relaciones y las cooperaciones sino-argentinas”, introduciendo así una referencia explícita al posible impacto del enfrentamiento en los vínculos entre Beijing y el Gobierno de Javier Milei. (NA)