La Libertad Avanza bonaerense le reclamó al ministro de Seguridad de Kicillof que se presente en el Congreso

La Libertad Avanza de Buenos Aires presentó un pedido para que el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, comparezca ante la Legislatura y explique la situación de inseguridad que atraviesa el territorio bonaerense.

La solicitud se elevó a ambas Cámaras y ocurre luego de una seguidilla de episodios violentos que tuvieron lugar en el conurbano y de la suspensión del Régimen Penal Juvenil provincial por 60 días, decisión tomada por la jueza Marta Elba Pascual.

La presentación exige que el funcionario de Axel Kicillof de explicaciones respecto a las medidas que tomó el gobierno bonaerense para enfrentar la crisis de inseguridad del territorio.

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"El Ministro Alonso debe dar explicaciones. Sabemos que en la Provincia no existen datos, no hay estadísticas sobre el personal, rutas de patrullaje, siquiera un mapa del delito actualizado y accesible", precisó el líder del bloque de LLA en la Provincia, Sebastián Pareja

Y a continuación, marcó: "Ni hablar del daño que hizo una mirada garantista de la seguridad y de lo que vivimos estos días”.

En ese sentido, aseguró que “la crisis de inseguridad es desesperante" e hizo hincapié en que "el delincuente no puede conocer mejor el territorio que la Policía".

"Eso es lo que pasa en la gestión de Kicillof y Alonso.Cada día tenemos un nuevo caso de inseguridad, robos violentos y homicidios", afirmó y en consecuencia, reiteró que el ministro "tiene que venir a la Legislatura y rendir cuentas".

Sin dejar lugar a dudas, aseveró que "la crisis en seguridad que viven los bonaerenses no tiene precedentes" y es por eso, que "queremos que Alonso venga al Senado, dé la cara y explique qué está haciendo el Gobierno de Kicillof para proteger a los bonaerenses".

En la misma línea, el presidente del bloque de Senadores de LLA, Carlos Curestis, enfatizó: "Los vecinos necesitan seguridad, no discursos” y sostuvo que "la Provincia es una zona liberada donde llevar a los chicos al colegio se volvió un acto de supervivencia y el garantismo destruyó el orden".

Ante ese escenario, el titular del bloque de diputados LLA PBA, Juanes Osaba, manifestó: "Exigimos que el gobernador Axel Kicillof dé la cara y comience a hacer algo de una vez por todas: hace más de seis años que los delincuentes pueden actuar libremente dejando a los bonaerenses rehenes de la inseguridad".

Y concluyó: "Se acabó la impunidad; es hora de aplicar las leyes y dejar en claro que el que las hace, las paga". (NA)