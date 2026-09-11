Los Nihuiles: Ziliotto acusó a Milei de “robarle un río a La Pampa”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto acusó al presidente, Javier Milei, de “robarle” un río a la provincia, luego de la firma del decreto que determinó que las regalías de la represa Los Nihuiles le corresponden íntegramente a Mendoza

"Río Atuel. No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías.No nos quedaremos quietos, el Río Atuel también es pampeano", dijo el mandatario pampeano en su cuenta de X.

Ziliotto enfatizó: “No nos quedaremos quietos el Río Atuel también es pampeano”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Milei derogó el Decreto 1560/73, dictado el 26 de febrero de 1973 por el entonces gobierno militar y formalizó la decisión en el Decreto 982/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial.

La medida también se tomó como parte del proceso de licitación de la hidroeléctrica, dado que debía ordenarse el marco jurídico para avanzar con los procedimientos.

Milei decidió a favor de Mendoza en el conflicto con La Pampa por el Río Atuel

El presidente, Javier Milei, respaldó a la provincia de Mendoza en su disputa con La Pampa y esta pasará a cobrar la totalidad de las regalías hidroeléctricas de la represa Los Nihuiles, ubicada sobre el Río Atuel.

La medida también busca ordenar el marco jurídico para la licitación del complejo.

El jefe de Estado derogó hoy el Decreto 1560/73, dictado el 26 de febrero de 1973 por el entonces gobierno militar, y formalizó la decisión en el Decreto 982/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial.

En 1992, un Acuerdo Interjurisdiccional entre la Nación, Mendoza y La Pampa —homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación— reconoció la obligación de pagar las regalías a La Pampa "sin perjuicio de lo que pudieren establecer en un futuro normas jurídicas o fallos judiciales."

Desde entonces, Mendoza reclamó la revocación del decreto de 1973 y la asignación del 100% de las regalías a su favor.

El Decreto 982/2026 —que procesó Agencia Noticias Argentinas— señala que la derogación del Decreto 1560/73 responde a dos razones concurrentes: los fallos de la Corte Suprema de 2003 y 2009 (Fallos 326:3521 y 332:212), que convalidaron el criterio del Decreto 141/95 —que asocia el derecho a regalías a la ubicación de la fuente hidroeléctrica, no a la trayectoria del río—; y la convocatoria al proceso licitatorio del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles dispuesta por el Decreto 667/2026, que hizo urgente unificar el marco regulatorio antes del otorgamiento de la nueva concesión.

Entre los considerandos se apuntó que la Procuración del Tesoro de la Nación avaló la medida en dos oportunidades, señalando que "el Decreto N° 1560/73 debía ser sustituido y que el porcentaje al que alude el artículo 43 de la Ley N° 15.336 y sus modificaciones, en el caso del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, debía liquidarse, en lo sucesivo, íntegramente a la Provincia de Mendoza."

El decreto rechaza formalmente el recurso de reconsideración que Mendoza había interpuesto contra el Decreto 1560/73, pero al mismo tiempo lo deja sin efecto a partir de hoy. La decisión tiene impacto en la distribución del 12% de las regalías que el artículo 43 de la Ley 15.336 establece sobre el importe de la energía vendida, que hasta hoy se repartía en partes iguales entre ambas provincias. La causa judicial "Mendoza, Provincia de c/ Estado Nacional" (CSJ 140/2022) tramitada ante la Corte Suprema continúa en sus efectos pasados. (N/A)