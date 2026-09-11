Milei viajará a EE.UU. para encabezar un foro sobre seguridad

El presidente Javier Milei volverá a viajar a Nueva York el próximo 23 de septiembre para encabezar un foro internacional centrado en la libertad económica y la seguridad estratégica del hemisferio occidental en medio de su avanzada diplomática por las Islas Malvinas.

El evento, denominado “Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica”, está organizado por la Fundación Federalismo y Libertad —con sede en Tucumán— junto al Instituto Internacional Republicano (IRI por sus siglas en inglés), y tendrá como anfitrión al banco Citibank.

Según informó la fundación a través de su sitio web y de su cuenta de X, el encuentro tendrá a Milei como principal orador en un evento que reunirá a intelectuales, académicos, empresarios, inversores, líderes de organizaciones de la sociedad civil y representantes de think tanks e instituciones de Estados Unidos y América Latina.

El objetivo del panel será analizar “de qué manera la libertad económica y las instituciones democráticas sólidas pueden contribuir a promover la prosperidad y la seguridad, enfrentar la influencia de regímenes autoritarios y fortalecer al hemisferio occidental frente a los desafíos geopolíticos actuales”.

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En ese sentido, durante su intervención el Presidente abordará su visión sobre los valores democráticos, la libertad económica y la seguridad estratégica, además de referirse a la importancia del vínculo bilateral entre la Argentina y los Estados Unidos. La actividad será exclusivamente por invitación.

El primer viaje a EE.UU. tras los dichos de Trump y el giro sobre Malvinas

La confirmación del viaje llegó pocos días después de que Milei anunciara una batería de medidas para reforzar el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas, luego de que Donald Trump dejara abierta la posibilidad de revisar la histórica neutralidad de Washington en la disputa por el archipiélago.

A partir de esos dichos y los avances del proyecto petrolero offshore en Malvinas de Sea Lion, el Presidente anunció envío al Congreso de una reforma legislativa para endurecer las sanciones contra las empresas nacionales y extranjeras que participen de la explotación hidrocarburífera en las Islas e instruyó a la Cancillería a avanzar en ese sentido con nuevas denuncias.

“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, advirtió Milei en su discurso, donde también comunicó que retomará la construcción de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.

En ese marco, la agenda en Nueva York con eje en “seguridad estratégica” y la relación entre la Argentina y los Estados Unidos buscará amplificar dos focos que pueden ser cruciales para apuntalar el reclamo argentino. (TN)