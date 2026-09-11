El canciller Pablo Quirno recordó el atentado a las Torres Gemelas y su labor como voluntario de la Cruz Roja

El canciller Pablo Quirno recordó el atentado contra las Torres Gemelas, al cumplirse 25 años del ataque, y su participación como voluntario de la Cruz Roja estadounidense en Nueva York.

El funcionario difundió una credencial de la American Red Cross que lo identificaba como parte del equipo de respuesta ante incidentes de la ciudad y que le otorgaba acceso a Ground Zero, la zona donde se encontraban las Torres Gemelas.

En la identificación aparece su nombre, Pablo Quirno, junto a la leyenda “NYC Incident Response” y la indicación “Full Access & Ground Zero”. La credencial tenía como fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2001.

Quirno se encontraba radicado en Nueva York cuando ocurrieron los ataques del 11 de septiembre de 2001.

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El economista desarrolló una extensa carrera en J.P. Morgan y tuvo base en Nueva York entre 1995 y 2005, período durante el cual llegó a desempeñarse como Managing Director y codirector de Fusiones y Adquisiciones para América Latina.

Antes de trasladarse a Estados Unidos había trabajado para la misma entidad financiera desde Buenos Aires, entre 1988 y 1995. Posteriormente dejó J.P. Morgan para iniciar una nueva etapa profesional vinculada al asesoramiento y la gestión de inversiones.

Quirno es actualmente ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, cargo que asumió el 28 de octubre de 2025, luego de haberse desempeñado como secretario de Finanzas desde diciembre de 2023.

Quién es Pablo Quirno y qué hacía en Nueva York durante el atentado

Su trayectoria profesional en Estados Unidos se remonta a los años posteriores a su formación universitaria. Se graduó en Ciencias Económicas en la Universidad de Pensilvania y desarrolló buena parte de su carrera privada en el sector financiero.

Durante su etapa en Nueva York trabajó para J.P. Morgan, donde ocupó el cargo de director general (Managing Director) y fue codirector del área de Fusiones y Adquisiciones para América Latina.

Permaneció en la ciudad estadounidense durante una década, entre 1995 y 2005, por lo que se encontraba allí cuando ocurrieron los ataques contra el World Trade Center y posteriormente participó como voluntario de la Cruz Roja.

El 11 de septiembre de 2001, 19 miembros de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales en Estados Unidos. Dos de las aeronaves fueron estrelladas contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Manhattan, que posteriormente se derrumbaron.

Un tercer avión impactó contra el Pentágono, cerca de Washington, mientras que el cuarto cayó en Pensilvania luego de que pasajeros y tripulantes intentaran recuperar el control de la aeronave.

Los atentados dejaron 2.977 víctimas fatales, además de los 19 secuestradores, y se convirtieron en uno de los episodios que marcaron el comienzo del siglo XXI, con profundas consecuencias en materia de seguridad y política internacional. (NA)